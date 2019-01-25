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МБУ «Чистота» работает в повышенном режиме

25 января 2019, 19:14
МБУ «Чистота» работает в повышенном режиме
Согласно трудовому договору рабочий день дворников МБУ «Чистота» завершается в 14:00. Но только не этой зимой. Сегодня снег внес коррективы в работу предприятия, — рассказал пресс-секретарь городской администрации.

Дворники, водители и механизаторы коммунальной техники работают в повышенном режиме. Они всеми силами пытаются очистить дороги и тротуары от снега.

Остаётся только пожелать терпения простым работягам, ведь, судя по прогнозам, снег будет идти всю ночь.
уборка снега
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