МБУ «Чистота» работает в повышенном режиме

25 января 2019, 19:14

Согласно трудовому договору рабочий день дворников МБУ «Чистота» завершается в 14:00. Но только не этой зимой. Сегодня снег внес коррективы в работу предприятия, — рассказал пресс-секретарь городской администрации.



Дворники, водители и механизаторы коммунальной техники работают в повышенном режиме. Они всеми силами пытаются очистить дороги и тротуары от снега.



Остаётся только пожелать терпения простым работягам, ведь, судя по прогнозам, снег будет идти всю ночь.

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