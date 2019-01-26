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В городе Гусеве сформирован танковый полк

26 января 2019, 12:51
В городе Гусеве сформирован танковый полк
Дислоцированный в Калининградской области 11-й армейский корпус Береговых и Сухопутных войск Балтийского флота усилен танковым полком, сообщил в субботу агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

«В составе 11-го армейского корпуса сформирован 11-й отдельный танковый полк с местом дислокации в городе Гусев», — уточнил собеседник агентства.

В танковом полку в зависимости от его состава могут быть от 70 до 100 танков.

По имеющимся данным, на складах в Калининградской области после недавнего этапа реформирования российской армии находятся вооружения и военная техника, достаточные для оснащения в случае необходимости трёх мотострелковых дивизий.

Ещё 11 января 2019 года Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что «на вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б».

«Танки оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи и эффективными системами управления огнем. Машина оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил, комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель», — говорится в сообщении.

11-й армейский корпус Береговых и Сухопутных войск Балтфлота был сформирован в 2016 году. Первоначально в его состав вошли, в частности, 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк, 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (в её составе есть танковый батальон), 152-я гвардейская ракетная бригада, 244-я гвардейская артиллерийская бригада, 22-й отдельный гвардейский зенитный ракетный полк.
военные
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