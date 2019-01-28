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Информационный сайт города Гусева

В прошлом году было выявлено 110 нарушений в сфере земельного законодательства

28 января 2019, 20:10
В прошлом году было выявлено 110 нарушений в сфере земельного законодательства
В Гусевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (Управление Росреестра по Калининградской области) подведены итоги осуществления государственного земельного надзора за 2018 год.

В 2018 году государственными инспекторами Гусевского городского округа и Нестеровского района по использованию и охране земель проведено более 226 проверок и 61 административное обследование.

Напоминаем, что административное обследование объектов земельных отношений проводятся без участия собственников и правообладателей земельных участков, то есть государственный инспектор вправе без дополнительных разрешений и согласований исследовать, как используется тот или иной объект, используя при этом информацию из всех доступных, легальных источников, в том числе визуальный осмотр. Если в результате административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства или возбуждения дела об административном правонарушении.

За указанный период инспекторы рассмотрели 110 дел об административных правонарушениях. Самыми частыми нарушениями стали захват и нецелевое использование земельных участков.

В результате выявленных нарушений земельного законодательства было выдано 110 предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства. Сумма наложенных административных штрафов составила 465 тыс. рублей, а также 295 тыс. рублей по решениям мировых судов за неисполнение предписаний государственных инспекторов.

Нарушителю дается 60 дней для оплаты штрафа в добровольном порядке. Если этого не произошло, то материалы об административном правонарушении направляются в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа. Следует иметь ввиду, что в этом случае нарушитель заплатит не только определенный ему штраф, но и исполнительский сбор в размере 7%. Более того, одновременно с направлением материалов в службу судебных приставов на нарушителя может быть составлен протокол по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — уклонение от исполнения административного наказания. А это уже штраф в двойном размере либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы в срок до 50 часов. Плюс обеспечительные меры со стороны судебных приставов в виде наложения ареста на имущество и счета должников, запрет выезда за границу.

Гусевский отдел Управления Росреестра
по Калининградской области
Козьякова А.А.
земельные участки
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