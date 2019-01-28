/ / / Для качественной уборки снега в Гусеве устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена»

28 января 2019, 20:36

Вниманию гусевских автовладельцев и гостей города!Сотрудники МБУ «Чистота» по согласованию с ОГИБДД МО МВД РФ «Гусевский» и администрацией округа, в целях обеспечения качественной уборки и вывоза снега с улиц города, начало установку вдоль проезжей части временных знаков «Стоянка запрещена».Просим вас предельно быть внимательным и выполнять требования знака 3.28.