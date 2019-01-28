Вниманию гусевских автовладельцев и гостей города!
Сотрудники МБУ «Чистота» по согласованию с ОГИБДД МО МВД РФ «Гусевский» и администрацией округа, в целях обеспечения качественной уборки и вывоза снега с улиц города, начало установку вдоль проезжей части временных знаков «Стоянка запрещена».
Просим вас предельно быть внимательным и выполнять требования знака 3.28.
Для качественной уборки снега в Гусеве устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена»
28 января 2019, 20:36уборка снега
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