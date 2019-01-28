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Информационный сайт города Гусева

Для качественной уборки снега в Гусеве устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена»

28 января 2019, 20:36
Вниманию гусевских автовладельцев и гостей города!

Сотрудники МБУ «Чистота» по согласованию с ОГИБДД МО МВД РФ «Гусевский» и администрацией округа, в целях обеспечения качественной уборки и вывоза снега с улиц города, начало установку вдоль проезжей части временных знаков «Стоянка запрещена».

Просим вас предельно быть внимательным и выполнять требования знака 3.28.

уборка снега
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Действительно автомобили зачастую очень осложняют уборку от снега проезжей части. За примером далеко ходить не надо. Возле военкомата на проспекте Ленина вначале января недели три стояла машина, причём припаркована была криво, зад машины торчал почти до середины полосы.
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить0

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