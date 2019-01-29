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Информационный сайт города Гусева

Новая система сбора ТБО в Калининградской области доказала свою эффективность

29 января 2019, 12:59
Новая система сбора ТБО в Калининградской области доказала свою эффективность
Новая система сбора твёрдых бытовых отходов в Калининградской области доказала свою эффективность. Жители городов и посёлков на юго-востоке региона отмечают, что с 1 января мусор с контейнерных площадок вывозится своевременно. ТБО принимают на мусоросортировочном заводе под Гусевом.

Мусоровоз забирает ТБО с улицы Комсомольской. Всего в Черняховске более 180-ти контейнерных площадок. Все они отмечены на специальном сайте Регионального оператора «Единой системы обращения с отходами», здесь же в режиме онлайн можно отследить движение каждой машины.

Виктор Вялых, житель Черняховска:
— Ещё шести нет, а они уже спать не дают, едут и собирают мусор. Сейчас отлично собирают.

ТБО из Черняховска отвозят на мусоросортировочный завод в районе посёлка Жаворонково, в десяти километрах от Гусева. Ежесуточно предприятие принимает около ста тонн твёрдых бытовых отходов.

Пластиковые бутылки, жестяные банки, картон — всё прессуется и отправляется на переработку.

Игорь Хонявин, механик утилизации мусора:
— В любое время перевозчик может прибыть на территорию завода и выгрузить ТБО, поэтому наши контейнерные площадки всегда чистые.

Перевозчик ТБО, работающий на юго-востоке области, это компания из далёкого Ханты-Мансийска. Тем не менее, никаких трудностей связанных с определением объёмов и графика вывоза мусора не возникает.

Владимир Голубцов, начальник управления коммунального хозяйства администрации МО Черняховский городской округ по ЖКХ:
— Когда узнали, кто у нас будет перевозчиком, провели несколько совещаний с Сибирской экологической компанией и договорились, как они будут работать с первого января. Ещё договорились о том, что они привозят технику, но, персонал, который будет работать на этой технике, будет наш, который работал у нас на маршрутах и знает дислокацию контейнерных площадок.

Есть не до конца решённые вопросы, связанные с заключением новых договоров с юридическими лицами. Эта работа займёт какое-то время, но перевозчик строго выполняет обязательства по вывозу мусора. Главное порядок.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
мусор
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Житель города
# 1Житель города
Теперь скажите, когда появится система вывоза снега с придомовых территорий и тротуаров? Власти, сделайте что-нибудь с этим! Почему люди должны ноги ломать о неубранный снег?
Вчера, 13:40   ЦитироватьОтветить3
Гость Спортсмен
# 2Гость Спортсмен
Цитата: Житель города
Теперь скажите, когда появится система вывоза снега с придомовых территорий и тротуаров? Власти, сделайте что-нибудь с этим! Почему люди должны ноги ломать о неубранный снег?

Какие ноги у вас хрупкие о снег ломаются
Вчера, 14:31   ЦитироватьОтветить3
Житель города
# 3Житель города
Гость Спортсмен, За своими ногами следите, в городе множество пожилых людей, которые с трудом передвигаются по месиву из снега....
Вчера, 16:24   ЦитироватьОтветить4
Гость Андрей
# 4Гость Андрей
Житель города, Вы шутите? Он растает за ночь. На улице плюсовая температура.
Вчера, 18:43   ЦитироватьОтветить0

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