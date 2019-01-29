/ / / Новая система сбора ТБО в Калининградской области доказала свою эффективность

Мусоровоз забирает ТБО с улицы Комсомольской. Всего в Черняховске более 180-ти контейнерных площадок. Все они отмечены на специальном сайте Регионального оператора «Единой системы обращения с отходами», здесь же в режиме онлайн можно отследить движение каждой машины.
Виктор Вялых, житель Черняховска:
— Ещё шести нет, а они уже спать не дают, едут и собирают мусор. Сейчас отлично собирают.
ТБО из Черняховска отвозят на мусоросортировочный завод в районе посёлка Жаворонково, в десяти километрах от Гусева. Ежесуточно предприятие принимает около ста тонн твёрдых бытовых отходов.
Пластиковые бутылки, жестяные банки, картон — всё прессуется и отправляется на переработку.
Игорь Хонявин, механик утилизации мусора:
— В любое время перевозчик может прибыть на территорию завода и выгрузить ТБО, поэтому наши контейнерные площадки всегда чистые.
Перевозчик ТБО, работающий на юго-востоке области, это компания из далёкого Ханты-Мансийска. Тем не менее, никаких трудностей связанных с определением объёмов и графика вывоза мусора не возникает.
Владимир Голубцов, начальник управления коммунального хозяйства администрации МО Черняховский городской округ по ЖКХ:
— Когда узнали, кто у нас будет перевозчиком, провели несколько совещаний с Сибирской экологической компанией и договорились, как они будут работать с первого января. Ещё договорились о том, что они привозят технику, но, персонал, который будет работать на этой технике, будет наш, который работал у нас на маршрутах и знает дислокацию контейнерных площадок.
Есть не до конца решённые вопросы, связанные с заключением новых договоров с юридическими лицами. Эта работа займёт какое-то время, но перевозчик строго выполняет обязательства по вывозу мусора. Главное порядок.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»