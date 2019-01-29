В МВД напоминают, что за ложный вызов оперативных служб предусмотрена ответственность

29 января 2019, 17:44

18 января 2019 года в ПЧ-13 города Гусева поступило сообщение о возгорании и задымлении в жилом доме на ул. Московской, куда незамедлительно были направлены пожарные бригады и бригада «Скорой помощи». Однако, на момент прибытия было установлено, что сообщение ложное.



Неоправданный выезд пожарной бригады — это пустая трата ресурсов, ведь помимо выезда спецтехники, бывают задействованы и другие службы: происходит перекрытие подъездных путей, к месту также выезжает «Скорая помощь», отменяются рейсы городского транспорта и другое. К тому же, в этот момент всегда может найтись тот, кто действительно нуждается в помощи, а ее нет. Невозможно оставлять безнаказанными тех, кто совершает ложные вызовы в Пожарную часть.



Пожарная охрана — одна из самых быстро реагирующих организаций, так как скорость распространения огня бывает столь высока, что никаких промедлений быть не может.



«Шутник» был установлен и в соответствии со статей 19.13 Кодекса об административных нарушениях, был привлечен к ответственности, предусматривающей наказание. Также, за заведомо ложный вызов скорой помощи и полиции, в первый раз нарушитель получает извещение о штрафе, сумма которого от 1 до 1,5 тыс. рублей. Ответственность несет человек, возраст которого 16 лет и более. Если в вызове фигурировали сведения о теракте, речь пойдет об уголовной ответственности, начиная с 14 лет. Ответственность за поведение детей более раннего возраста ложится на плечи их родителей. А за недобросовестное исполнение родительских обязанностей взрослые могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статей 5.35 КоАП РФ. Несовершеннолетний гражданин становится субъектом надзора за неблагополучными детьми со стороны полиции.

225 просмотров | 1 комментарий