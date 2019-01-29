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Информационный сайт города Гусева

В МВД напоминают, что за ложный вызов оперативных служб предусмотрена ответственность

29 января 2019, 17:44
В МВД напоминают, что за ложный вызов оперативных служб предусмотрена ответственность
18 января 2019 года в ПЧ-13 города Гусева поступило сообщение о возгорании и задымлении в жилом доме на ул. Московской, куда незамедлительно были направлены пожарные бригады и бригада «Скорой помощи». Однако, на момент прибытия было установлено, что сообщение ложное.

Неоправданный выезд пожарной бригады — это пустая трата ресурсов, ведь помимо выезда спецтехники, бывают задействованы и другие службы: происходит перекрытие подъездных путей, к месту также выезжает «Скорая помощь», отменяются рейсы городского транспорта и другое. К тому же, в этот момент всегда может найтись тот, кто действительно нуждается в помощи, а ее нет. Невозможно оставлять безнаказанными тех, кто совершает ложные вызовы в Пожарную часть.

Пожарная охрана — одна из самых быстро реагирующих организаций, так как скорость распространения огня бывает столь высока, что никаких промедлений быть не может.

«Шутник» был установлен и в соответствии со статей 19.13 Кодекса об административных нарушениях, был привлечен к ответственности, предусматривающей наказание. Также, за заведомо ложный вызов скорой помощи и полиции, в первый раз нарушитель получает извещение о штрафе, сумма которого от 1 до 1,5 тыс. рублей. Ответственность несет человек, возраст которого 16 лет и более. Если в вызове фигурировали сведения о теракте, речь пойдет об уголовной ответственности, начиная с 14 лет. Ответственность за поведение детей более раннего возраста ложится на плечи их родителей. А за недобросовестное исполнение родительских обязанностей взрослые могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статей 5.35 КоАП РФ. Несовершеннолетний гражданин становится субъектом надзора за неблагополучными детьми со стороны полиции.
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совесть
# 1совесть
предположение о пожаре или взрыве не является умыслом или умысел злонамеренности ещё доказать нужно, то есть к примеру человек видит что дым идёт, или взрыв услышал, он исполнил свой гражданский долг! или лежит человек, что нужно делать? то ли он пьян то ли мёртв, то ли сердце прихватило-такими заявлениями и объявлениями роет сайт себе яму,,,
Вчера, 21:20   ЦитироватьОтветить1

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