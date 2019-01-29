Жительница Гусева в судебном порядке взыскала денежные средства за несостоявшуюся поездку в Испанию

29 января 2019, 19:25

В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском к ООО «Панорама Тур» о защите прав потребителей. В обоснование требований истица указала, что 1 июня 2018 года она заключила с турагентством договор на покупку туристического продукта, по условиям которого агентство должно было забронировать для ее сына и невестки тур в Испанию с 20 по 26 августа 2018 года. В состав туристического продукта входило проживание в отеле и питание. Туроператором по договору выступало ООО «Панорама Тур». Истица оплатила половину стоимости тура — 50 000 рублей, однако 4 июля 2018 года ей стало известно об аннулировании туроператором ООО «Панорама Тур» всех вылетов.



В связи с тем, что на обращение к туроператору о возврате уплаченных денежных средств ответа не поступило, истица обратилась в суд.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туроператор несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги).



Установив, что поездка не состоялась по вине ООО «Панорама Тур», суд пришел к выводу о том, что туроператор должен вернуть женщине уплаченные денежные средства, а также компенсировать причиненный моральный вред. Кроме того, с туроператора должны быть взысканы штраф и неустойка на основании положений Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».



Решением Гусевского городского суда с ООО «Панорама Тур» в пользу истицы взысканы денежные средства в размере 50 000 рублей; неустойка — 50 000 рублей, компенсация морального вреда — 5 000 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 52 500 рублей, судебные расходы — 15 000 рублей, а всего 172 500 рублей.

174 просмотра | 1 комментарий