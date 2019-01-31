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Информационный сайт города Гусева

Завершился опрос для корректировки проекта по благоустройству центра города

31 января 2019, 13:22
26 января в Гусеве завершился опрос по корректировке концепции благоустройства центра города — как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Почти две недели жители выбирали какие корректировки, на их взгляд, необходимо внести в проект-победитель Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В минувший понедельник состоялось заседание общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий Гусевского городского округа, где ответственные за подсчет голосов представили результаты голосования. Участие в опросе приняло 3382 человека, как посредством сети Интернет (382 человека: в официальных социальных сетях администрации Гусевского городского округа — 45 и на сайте администрации округа — 337), так и посредством бумажных бюллетеней. В выборе между сохранением полого зеленого склона реки Писса от пешеходного до центрального моста по улице Победы или обустройства там бетонной стены большинство гусевцев (80%) решили, что необходимо оставить исторический облик. Также большинство жителей оказались против обустройства углубленного стационарного амфитеатра — 60% гусевцев выбрали устройство мобильной сцены для проведения общегородских мероприятий. А вот мнения по поводу возведения ансамбля зданий за счет инвестора или выкупа земельного участка за счет средств муниципального бюджета и мощение его тротуарной плиткой разделились поровну.

Членами общественной комиссии было принято решение внести изменения в концепцию проекта в части касающейся устройства мобильной сцены и сохранения полого зеленого склона реки Писсы. Что касается вопроса возведения ансамбля зданий в историческом контексте городской среды за счет инвестора или выкуп земельных участков за счет бюджета, то этот вопрос члены комиссии решили направить на рассмотрение межведомственной комиссии под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а затем в Минстрой РФ.

Также, на днях, стало известно, что вся документация, касающаяся начала работ по реконструкции площади передана в Правительство для проведения конкурсных процедур.
Русская Победа спасла Париж
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
Что касается вопроса возведения ансамбля зданий в историческом контексте городской среды за счет инвестора или выкуп земельных участков за счет бюджета, то этот вопрос члены комиссии решили направить на рассмотрение межведомственной комиссии под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а затем в Минстрой РФ.

звучит-то как, "высшего должностного лица", smiley
талан, зачмызгаете там потихому в закулисье, smiley
Сегодня, 13:27   ЦитироватьОтветить1
.
# 2.
А вот мнения по поводу возведения ансамбля зданий за счет инвестора или выкупа земельного участка за счет средств муниципального бюджета и мощение его тротуарной плиткой разделились поровну.

Для выяснения надо второй тур провести.
Сегодня, 13:45   ЦитироватьОтветить4
житель
# 3житель
А что с памятником Ленина? Ходят слухи , что его перенесут? Не смейте это делать!!!! Это наша история!
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить3
Василий Алибабаевич
# 4Василий Алибабаевич
Цитата: житель
А что с памятником Ленина? Ходят слухи , что его перенесут? Не смейте это делать!!!! Это наша история!

Торговый центр будет на месте Ленина. Так что смирись коммуниняга.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 5Гость Гость
Цитата: житель
А что с памятником Ленина? Ходят слухи , что его перенесут? Не смейте это делать!!!! Это наша история!

Себе в огород поставьте.
Сегодня, 14:37   ЦитироватьОтветить2
Деникин
# 6Деникин
Цитата: житель
А что с памятником Ленина? Ходят слухи , что его перенесут? Не смейте это делать!!!! Это наша история!

Кроме как матом,я о такой истории думать не могу.
Сегодня, 14:56   ЦитироватьОтветить2
Гамбаров
# 7Гамбаров
Цитата: Василий Алибабаевич
Торговый центр будет на месте Ленина. Так что смирись коммуниняга.

Угадай чэй?
Сегодня, 15:33   ЦитироватьОтветить0
Гамбаров
# 8Гамбаров
Цитата: житель
А что с памятником Ленина? Ходят слухи , что его перенесут? Не смейте это делать!!!! Это наша история!

Вот себе во двор и поставьте эту историю.
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить0
Остервенелая выхухоль
# 9Остервенелая выхухоль
Цитата: Гамбаров
Угадай чэй?

Ну, точно не ГаМборова.А, вот быть может ГаНбарова, это да)))))
Сегодня, 15:44   ЦитироватьОтветить0
Хан
# 10Хан
житель, его когда будут сносить по плану ещё зацепить удавкой за шею и будут поднимать
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 11Гость.
Ленина на свалку истории.
Сегодня, 18:03   ЦитироватьОтветить0

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