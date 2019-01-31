/ / / Завершился опрос для корректировки проекта по благоустройству центра города

26 января в Гусеве завершился опрос по корректировке концепции благоустройства центра города — как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Почти две недели жители выбирали какие корректировки, на их взгляд, необходимо внести в проект-победитель Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В минувший понедельник состоялось заседание общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий Гусевского городского округа, где ответственные за подсчет голосов представили результаты голосования. Участие в опросе приняло 3382 человека, как посредством сети Интернет (382 человека: в официальных социальных сетях администрации Гусевского городского округа — 45 и на сайте администрации округа — 337), так и посредством бумажных бюллетеней. В выборе между сохранением полого зеленого склона реки Писса от пешеходного до центрального моста по улице Победы или обустройства там бетонной стены большинство гусевцев (80%) решили, что необходимо оставить исторический облик. Также большинство жителей оказались против обустройства углубленного стационарного амфитеатра — 60% гусевцев выбрали устройство мобильной сцены для проведения общегородских мероприятий. А вот мнения по поводу возведения ансамбля зданий за счет инвестора или выкупа земельного участка за счет средств муниципального бюджета и мощение его тротуарной плиткой разделились поровну.
Членами общественной комиссии было принято решение внести изменения в концепцию проекта в части касающейся устройства мобильной сцены и сохранения полого зеленого склона реки Писсы. Что касается вопроса возведения ансамбля зданий в историческом контексте городской среды за счет инвестора или выкуп земельных участков за счет бюджета, то этот вопрос члены комиссии решили направить на рассмотрение межведомственной комиссии под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а затем в Минстрой РФ.
Также, на днях, стало известно, что вся документация, касающаяся начала работ по реконструкции площади передана в Правительство для проведения конкурсных процедур.
Завершился опрос для корректировки проекта по благоустройству центра города
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