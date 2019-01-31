Гусевский суд оштрафовал застройщика за нарушение срока передачи объекта долевого строительства

31 января 2019, 19:14

В Гусевский городской суд обратилась женщина с иском к ООО «Петрострой» о взыскании денежных средств. В обоснование требований истица указала, что 13 февраля 2014 года между сторонами был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому застройщик взял на себя обязанность построить многоквартирный жилой дом и в срок до 30 июня 2016 года передать объект долевого строительства в указанном доме. В нарушение условий договора квартира передана истцу по акту приема-передачи только 20 сентября 2016 года.



В связи с тем, что направленная истицей в адрес ответчика, претензия об уплате неустойки за невыполнение обязательств в установленный договором срок, оставлена без удовлетворения, истица обратилась в суд.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.



Установив, что квартира в установленный срок истице не была передана, суд пришел к выводу об обязанности ответчика уплатить истице предусмотренную законом неустойку, а также компенсировать причиненный моральный вред. Кроме того, на основании положений Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.



Решением Гусевского городского суда с ООО «Петрострой» в пользу истицы взыскана неустойка в размере 100 000 рублей, компенсация морального вреда — 10 000 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 55 000 рублей, а всего 165 000 рублей.

248 просмотров | 1 комментарий