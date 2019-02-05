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Информационный сайт города Гусева

Дитрих Брауер — архиепископ союза евангелистско-лютеранских церквей России и других стран

5 февраля 2019, 20:29
Дитрих Брауер — архиепископ союза евангелистско-лютеранских церквей России и других стран
Исторически так сложилось, что Гумбиннен был хорошей ступенькой в карьере многих государственных и военных деятелей Германии. Эту традицию продолжает и город Гусев.

В 2005–2010 годах гусевским пастором калининградского пробства евангелическо-лютеранской церкви был Дитрих Брауэр. В 2012 году его назначили на должность временно исполняющего обязанности архиепископа в России и в большинстве странах входивших в состав СССР. В 2014 году он избавился от приставки врио.

Именно успешная работа в нашем городе привлекла внимание руководства евангелическо-лютеранской церкви, и карьера Дитриха Брауэра быстро пошла вверх.

У Дитриха Брауэра есть жена Татьяна, а также дети: Артур и Анна.

Владимир Летягин
церковь
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кореш
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гарик харламов
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