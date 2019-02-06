Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусевские КВНщики отстояли право принимать участие в официальных лигах
Информационный сайт города Гусева

Гусевские КВНщики отстояли право принимать участие в официальных лигах

6 февраля 2019, 00:40
Гусевские КВНщики отстояли право принимать участие в официальных лигах
12 по 25 января в городе Сочи состоялся 30-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019», участие в котором приняли около 500 команд, в числе которых и сборная города Гусева «Прибалты».

По итогам фестиваля команда получила повышенный рейтинг, что дает ей право продолжать принимать участие в официальных лигах КВН.

Команда выражает благодарность администрации Муниципального образовании «Гусевский городской округ», главе администрации МО «ГГО» Китаеву Александру Александровичу и начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Викторовне Михалевой.
КВН
138 просмотров
0
Цветы и декор Флорист Цветы и декор Флорист
Другие новости по теме
21 октября в ДК состоялся Фестиваль муниципального турнира игр КВН
21 октября в ДК состоялся Фестиваль муниципального турнира игр КВН
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Команда КВН из Гусева вышла в полуфинал лиги МС КВН «Запад России»
Команда КВН из Гусева вышла в полуфинал лиги МС КВН «Запад России»
Сборная города Гусева заняла второе место в фестивале-открытие Чемпионата Европы по КВН
Сборная города Гусева заняла второе место в фестивале-открытие Чемпионата Европы по КВН

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»