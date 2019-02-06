Гусевские КВНщики отстояли право принимать участие в официальных лигах

6 февраля 2019, 00:40

12 по 25 января в городе Сочи состоялся 30-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019», участие в котором приняли около 500 команд, в числе которых и сборная города Гусева «Прибалты».



По итогам фестиваля команда получила повышенный рейтинг, что дает ей право продолжать принимать участие в официальных лигах КВН.



Команда выражает благодарность администрации Муниципального образовании «Гусевский городской округ», главе администрации МО «ГГО» Китаеву Александру Александровичу и начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Викторовне Михалевой.

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