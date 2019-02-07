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В гусевском многофункциональном центре начали предоставлять услугу «Конверт жизни»

7 февраля 2019, 15:05
В гусевском многофункциональном центре начали предоставлять услугу «Конверт жизни»
В рамках исполнения президентского гранта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области» с «01» февраля 2019 года в МКУ ГГО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» предоставляется услуга «Конверт жизни».

«Конверт жизни» — это анкета заявителя, в которой содержится основная информация, о состоянии здоровья человека, необходимая при оказании неотложной медицинской или экстренной медицинской помощи, в частности: номер страхового полиса, хронические заболевания, противопоказания (аллергические реакции) на применение лекарственных препаратов, принимаемые лекарства, контактные сведения о ближайших родственниках и/или лицах, осуществляющих уход за заявителем.

Для получения услуги «Конверт жизни» необходим следующий пакет документов:

  1. документ, удостоверяющий личность заявителя, — паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина;
  2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель);
  3. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);
  4. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
  5. полис медицинского страхования.

Услуга предоставляется бесплатно.

Дополнительную информацию о порядке предоставления услуги «Конверт жизни» можно узнать обратившись в МКУ ГГО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д. 6, литер 1, а также по номеру телефона: 8(40143) 38585.

Режим работы:

  • пн, вт, чт, пт — с 08.00 до 18.00;
  • среда — с 08.00 до 20.00;
  • суббота — с 08.00 до 14.00.
Услуга идёт к людям Конверт жизни
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