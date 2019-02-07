/ / / В гусевском многофункциональном центре начали предоставлять услугу «Конверт жизни»

7 февраля 2019, 15:05

документ, удостоверяющий личность заявителя, — паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель);

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

полис медицинского страхования.



пн, вт, чт, пт — с 08.00 до 18.00;



среда — с 08.00 до 20.00;



суббота — с 08.00 до 14.00.



В рамках исполнения президентского гранта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области» с «01» февраля 2019 года в МКУ ГГО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» предоставляется услуга «Конверт жизни».«Конверт жизни» — это анкета заявителя, в которой содержится основная информация, о состоянии здоровья человека, необходимая при оказании неотложной медицинской или экстренной медицинской помощи, в частности: номер страхового полиса, хронические заболевания, противопоказания (аллергические реакции) на применение лекарственных препаратов, принимаемые лекарства, контактные сведения о ближайших родственниках и/или лицах, осуществляющих уход за заявителем.Для получения услуги «Конверт жизни» необходим следующий пакет документов:Услуга предоставляется бесплатно.Дополнительную информацию о порядке предоставления услуги «Конверт жизни» можно узнать обратившись в МКУ ГГО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д. 6, литер 1, а также по номеру телефона: 8(40143) 38585.Режим работы: