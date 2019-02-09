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Информационный сайт города Гусева

Местные власти планируют потратить 315 тыс. рублей на проект переноса памятника Ленину

9 февраля 2019, 19:44
Местные власти планируют потратить 315 тыс. рублей на проект переноса памятника Ленину
Администрация города Гусева планирует заплатить 315 тысяч рублей за разработку проектной документации на перенос памятника Ленину. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Памятник Ленину хотят перенести в сквер на улице Ульяновых. Закупка производится у единственного поставщика, ООО «Сюзпромпроект».

Центр Гусева будет реконструирован в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Русская Победа спасла Париж Админстрация Гусевского района памятник
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Эдик, наживет соточку!
Вчера, 20:08   ЦитироватьОтветить0
Ваше имя
# 2Ваше имя
какой прожект? краном цепанули в трактор и перевезли-затраты на кран и трактор +грузчики, установка куда нибудь в музей, всё! максимум 30 тысяч рублей,,,, как надо расхищать деньги на законных основаниях... закупка это и есть (хищение)... и так везде..
Вчера, 20:16   ЦитироватьОтветить7
Гость Андрей
# 3Гость Андрей
Ваше имя, а постамент приготовить? Или вы вождя собрались в грунт ставить.
Вчера, 20:23   ЦитироватьОтветить0
Валя
# 4Валя
Цитата: Гость Гость
Эдик, наживет соточку!

Это фирма нашего архитектора. У них соревнование с эдиком кто больше спи$$$т
Вчера, 20:24   ЦитироватьОтветить6
Гость гость
# 5Гость гость
Цитата: Гость Андрей
Ваше имя, а постамент приготовить? Или вы вождя собрались в грунт ставить.

так это только за проект перемещения, за проект постамента еще тыс. 300 отдадим. А за само перемещение и работы по постаменту как минимум на 3 млн. потянут. А в общем, правда, уже з... с этими проектами, лучше сразу дайте мужику, что звезду на вечный огонь сделал эти деньги - он вам все и сделает. Реально вся эта работа больше и не стоит.
Вчера, 20:31   ЦитироватьОтветить2
Долгожитель
# 6Долгожитель
Очень замечательно было бы, снести бывший кинотеатр и на это место поставить памятник. Ведь этот кинотеатр позорище города, ну неужели никто этого не понимает и администрации не стыдно за это здание?
Вчера, 20:39   ЦитироватьОтветить5
456
# 7456
Цитата: Долгожитель
Очень замечательно было бы, снести бывший кинотеатр и на это место поставить памятник. Ведь этот кинотеатр позорище города, ну неужели никто этого не понимает и администрации не стыдно за это здание?

К сожалению, это невозможно, это собственность,и не администрации.
Вчера, 20:46   ЦитироватьОтветить1
Юрий Лактионов
# 8Юрий Лактионов
В 2017 году ООО "СОЮЗПРОМПРОЕКТ" показала убыток в размере 4 132 000 руб.

Финансовая отчетность ООО "СОЮЗПРОМПРОЕКТ" за 2017 г.
Доходы
1 902 000 руб.
Расходы
6 034 000 руб.
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить0
Кирилъ
# 9Кирилъ
Цитата: Гость Андрей
Ваше имя, а постамент приготовить? Или вы вождя собрались в грунт ставить.

Я бы его в землю полностью закопал..
Вчера, 21:23   ЦитироватьОтветить2
Весёлый бобр
# 10Весёлый бобр
Артём,как эта гнида к тебе залезла?((
Удивил,я то думаю что за новости в
Последнее время идут только"убодные".
Вчера, 21:35   ЦитироватьОтветить0
Ваше имя
# 11Ваше имя
снять его и к псам на лом....
«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин».
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).

«Саратов, (уполномоченному Наркомпрода) Пайкесу. …советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».
10 сентября 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 178).
Вчера, 21:45   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 12Житель
Выгнать этих тварей на мороз, дать им лопаты тупые и ржавые с гнилыми черенками, и заставить зарыть этого пустоголового в мерзлую землю. Ибо этот развалил великую империю, для создания утопии...
Вчера, 22:14   ЦитироватьОтветить1
Гость Евгений
# 13Гость Евгений
Житель,
Если бы империя была великой, никто бы ее не развалил (тем более империя перестала существовать фактически уже в феврале, а не в октябре), Ленин и ко просто подобрали, что валялось.
Также и с Союзом, не распался бы, если бы верхушка "не прогнила". (учи матчасть).
Вчера, 22:47   ЦитироватьОтветить1

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