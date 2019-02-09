Администрация города Гусева планирует заплатить 315 тысяч рублей за разработку проектной документации на перенос памятника Ленину. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Памятник Ленину хотят перенести в сквер на улице Ульяновых. Закупка производится у единственного поставщика, ООО «Сюзпромпроект».
Центр Гусева будет реконструирован в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Местные власти планируют потратить 315 тыс. рублей на проект переноса памятника Ленину
9 февраля 2019, 19:44
Русская Победа спасла Париж Админстрация Гусевского района памятник
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