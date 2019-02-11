/ / / Памятник Ленину перенесут в сквер, который назовут его именем

Из 22 членов Общественного совета присутствовали 17, что позволило провести полноценное обсуждение всех вопросов повестки. Также на заседании присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, главный архитектор города Дим Охрименко и директор Гусевского историко-краеведческого музея Наталья Ситникова.
Главный архитектор рассказал собравшимся членам Общественного совета о том, что Проект, который в прошлом году стал победителем во Всероссийском конкурсе благоустройства исторических поселений и малых городов, будет реализован до конца текущего года, поэтому необходимо перенести памятник В. И. Ленина. Дим Охрименко предложил фор-эскизные проекты нескольких мест в городе, куда, по его мнению, можно было бы перенести постамент и скульптуру вождя мирового пролетариата. В частности, таким местом мог бы стать — сквер на улице Ульяновых, привокзальная площадь или сквер «Аллея Славы». Причем в сквере на улице Ульяновых архитектор также предложил три места.
— Можно поставить памятник в центре сквера, можно ближе к зданию Детской школы искусств, а можно спиной к проезжей части, — сказал Дим Охрименко.
При этом архитектор рассказал, что возле памятника будут установлены фонари освещения, скамеечки для отдыха гусевцев и гостей города и организована подсветка скульптуры.
После выступления главного архитектора города слово взяла член гусевского местного отделения КПРФ Валентина Курилович. Она сообщила собравшимся, что недавно коммунисты Гусевского городского округа провели собрание, на котором единогласно было принято решение, что они выступают категорически против переноса памятника В. И. Ленина, куда-либо вообще из центра города.
Председатель гусевского местного отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Юрилин поддержал идею переноса памятника Ленину в сквер на улице Ульяновых:
— Для действующей власти это будет своего рода напоминание, как мы хорошо жили в то время, чтобы и власть работала лучше.
В свою очередь Председатель Совета ветеранов 18-й гвардейской Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии Василий Коляго также поддержал идею переноса памятника Ленину:
— Мы все любим свой город. Все хотим, чтобы он хорошел и развивался. Все течет, все меняется. Мы неоднократно уже обсуждали перенос памятника Ленину. Думаю, что если провести благоустройство привокзальной площади, то он бы там смотрелся лучше всего.
Его идею поддержал еще один член Общественного совета Анатолий Фесенко:
— Во многих городах памятник Владимиру Ильичу Ленину стоит именно на привокзальной площади и встречает всех приезжающих в город. А перенос его из центра города в сквер равносилен переносу из леса в лес.
О том, что сейчас памятник Ленину стоит в елках и его не видно, а скамейки возле него давно облюбовали молодые люди, чтобы попить там пиво, высказался еще один член Общественного совета Николай Воробей:
— Перенос памятника в сквер сделает его более доступным. Здесь проходит гораздо больше народа, чем там, где он находится сейчас. Также мимо него ежедневно будут проходить учащиеся МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и воспитанники кадетского корпуса. А значит, дети лучше будут знать нашу историю.
Среди членов Совета были и те, кто высказался вообще за снос памятника В. И. Ленину и переименование проспекта Ленина и улицы Ульяновых.
В свою очередь директор музея Наталья Ситникова высказалась, что перенос памятника в более проходимое людное место позволит привлечь большее внимание к советской эпохе. И даже можно будет организовать туристический маршрут, а сквер и памятник Ленину станут еще одной изюминкой нашего города.
В итоге за перенос памятника Ленину проголосовали 15 человек. Один проголосовал против и один из членов Общественного совета проголосовал за снос памятника вообще.
При этом 13 человек согласились с тем, что памятник должен быть установлен в сквере у администрации, а 2 за перенос его на привокзальную площадь.
Председатель Общественного совета Аркадий Лоскутов призвал собравшихся членов совета не спекулировать и быть аккуратными в высказываниях в сети Интернет по этому вопросу.
— Недавно один из моих собеседников сказал мне, что Ленин настолько надоел городским властям, что они специально придумали реконструкцию площади, специально разработали проект в память о Первой Мировой войне и специально выиграли Всероссийский конкурс, чтобы только убрать памятник вождю. На самом деле это не так. Идея увековечивания памяти Великой и забытой войны родилась еще в начале двухтысячных, но не было бюджетных средств. Теперь, когда город получил такую возможность надо ее реализовать, сделав наш город еще красивее и привлекательнее.
В завершение обсуждения вопроса глава администрации Александр Китаев заверил собравшихся, что скульптура Ленина не будет снята с постамента до тех пор, пока не будет подготовлено место и постамент в сквере.
Сергей Каюков «За доблестный труд»