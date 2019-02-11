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Памятник Ленину перенесут в сквер, который назовут его именем

11 февраля 2019, 17:39
Памятник Ленину перенесут в сквер, который назовут его именем Фотография с сайта prussia39.ru
В минувшую среду в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» собрались члены Общественного совета. В повестке дня, которая была предложена на их обсуждение, значился вопрос переноса памятника Владимиру Ильичу Ленину с центральной части города, на которой будет произведена реконструкция в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область).

Из 22 членов Общественного совета присутствовали 17, что позволило провести полноценное обсуждение всех вопросов повестки. Также на заседании присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, главный архитектор города Дим Охрименко и директор Гусевского историко-краеведческого музея Наталья Ситникова.

Главный архитектор рассказал собравшимся членам Общественного совета о том, что Проект, который в прошлом году стал победителем во Всероссийском конкурсе благоустройства исторических поселений и малых городов, будет реализован до конца текущего года, поэтому необходимо перенести памятник В. И. Ленина. Дим Охрименко предложил фор-эскизные проекты нескольких мест в городе, куда, по его мнению, можно было бы перенести постамент и скульптуру вождя мирового пролетариата. В частности, таким местом мог бы стать — сквер на улице Ульяновых, привокзальная площадь или сквер «Аллея Славы». Причем в сквере на улице Ульяновых архитектор также предложил три места.

— Можно поставить памятник в центре сквера, можно ближе к зданию Детской школы искусств, а можно спиной к проезжей части, — сказал Дим Охрименко.

При этом архитектор рассказал, что возле памятника будут установлены фонари освещения, скамеечки для отдыха гусевцев и гостей города и организована подсветка скульптуры.

После выступления главного архитектора города слово взяла член гусевского местного отделения КПРФ Валентина Курилович. Она сообщила собравшимся, что недавно коммунисты Гусевского городского округа провели собрание, на котором единогласно было принято решение, что они выступают категорически против переноса памятника В. И. Ленина, куда-либо вообще из центра города.

Председатель гусевского местного отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Юрилин поддержал идею переноса памятника Ленину в сквер на улице Ульяновых:

— Для действующей власти это будет своего рода напоминание, как мы хорошо жили в то время, чтобы и власть работала лучше.

В свою очередь Председатель Совета ветеранов 18-й гвардейской Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии Василий Коляго также поддержал идею переноса памятника Ленину:

— Мы все любим свой город. Все хотим, чтобы он хорошел и развивался. Все течет, все меняется. Мы неоднократно уже обсуждали перенос памятника Ленину. Думаю, что если провести благоустройство привокзальной площади, то он бы там смотрелся лучше всего.

Его идею поддержал еще один член Общественного совета Анатолий Фесенко:

— Во многих городах памятник Владимиру Ильичу Ленину стоит именно на привокзальной площади и встречает всех приезжающих в город. А перенос его из центра города в сквер равносилен переносу из леса в лес.

О том, что сейчас памятник Ленину стоит в елках и его не видно, а скамейки возле него давно облюбовали молодые люди, чтобы попить там пиво, высказался еще один член Общественного совета Николай Воробей:

— Перенос памятника в сквер сделает его более доступным. Здесь проходит гораздо больше народа, чем там, где он находится сейчас. Также мимо него ежедневно будут проходить учащиеся МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и воспитанники кадетского корпуса. А значит, дети лучше будут знать нашу историю.

Среди членов Совета были и те, кто высказался вообще за снос памятника В. И. Ленину и переименование проспекта Ленина и улицы Ульяновых.

В свою очередь директор музея Наталья Ситникова высказалась, что перенос памятника в более проходимое людное место позволит привлечь большее внимание к советской эпохе. И даже можно будет организовать туристический маршрут, а сквер и памятник Ленину станут еще одной изюминкой нашего города.

В итоге за перенос памятника Ленину проголосовали 15 человек. Один проголосовал против и один из членов Общественного совета проголосовал за снос памятника вообще.

При этом 13 человек согласились с тем, что памятник должен быть установлен в сквере у администрации, а 2 за перенос его на привокзальную площадь.

Председатель Общественного совета Аркадий Лоскутов призвал собравшихся членов совета не спекулировать и быть аккуратными в высказываниях в сети Интернет по этому вопросу.

— Недавно один из моих собеседников сказал мне, что Ленин настолько надоел городским властям, что они специально придумали реконструкцию площади, специально разработали проект в память о Первой Мировой войне и специально выиграли Всероссийский конкурс, чтобы только убрать памятник вождю. На самом деле это не так. Идея увековечивания памяти Великой и забытой войны родилась еще в начале двухтысячных, но не было бюджетных средств. Теперь, когда город получил такую возможность надо ее реализовать, сделав наш город еще красивее и привлекательнее.

В завершение обсуждения вопроса глава администрации Александр Китаев заверил собравшихся, что скульптура Ленина не будет снята с постамента до тех пор, пока не будет подготовлено место и постамент в сквере.

Сергей Каюков «За доблестный труд»
памятник
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Гость Пупкин
# 1Гость Пупкин
Памятник Ленина перенесут в сквер имени Эдика
11 февраля 2019 17:54   ЦитироватьОтветить6
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
Отстаньте вы уже от Эдика. Тут вещи по важнее происходят. Лицемерие власти например, которая вначале клянётся, что Ленин останется на месте, а потом внезапно собирается переносить его куда угодно, лишь бы подальше от площади.
11 февраля 2019 17:57   ЦитироватьОтветить8
Карелец
# 3Карелец
Так расписали,перенесем все будет красиво прикрас во,Придет время Ильича вернут на площадь ,все кто голосовал,знайте,вы не имеете права решать за весь народ
11 февраля 2019 17:59   ЦитироватьОтветить6
Житель
# 4Житель
А проспект Ленина теперь как будет называться?
11 февраля 2019 18:33   ЦитироватьОтветить1
Гость Наталья
# 5Гость Наталья
Цитата: Гость Пупкин
Памятник Ленина перенесут в сквер имени Эдика

Эдуард он как Ленин, сначала в подполье, а потом хооба и на броневике-КРУЗАКЕ. Лысый и в кепке
11 февраля 2019 18:37   ЦитироватьОтветить8
Гость Андрей
# 6Гость Андрей
Житель, "имени Русской Победы в ненужной войне".
11 февраля 2019 19:14   ЦитироватьОтветить8
Анна
# 7Анна
Почему за город в 30 000 человек решает 15? Почему не провели народного голосования? Почему не рассмотрели идею парка для "вождя"? И другие бы к нему скульптуры присоединили. Почему в один ряд с ним не ставим Сталина и Гитлера - одного поля ягоды?
11 февраля 2019 19:26   ЦитироватьОтветить8
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# 8Оставить комментарий
перенесите его на кладбище что у ФОКА, там ему место в тишине среди могил
11 февраля 2019 19:30   ЦитироватьОтветить0
гусевец
# 9гусевец
Люди, ну ,что с Вами? Ну почему Вы такие- не помнящие нашу историю? Запомните, что с Вами, с каждым конкретно будет тоже самое самые близкие люди забудут о Вас. Я искренне Вас жалею и заранее сочувствую Вам.
11 февраля 2019 20:14   ЦитироватьОтветить16
Гость Alex
# 10Гость Alex
Думается, что они и не люди то вовсе.
Запомните этот островок зелени в центре города. Он так же уйдет в ту историю, которую вы и помнить не хотите. Замостят плиткой, плюс ещё куча "могильных плит". Здравствуй "кладбище" в центре города!
11 февраля 2019 20:33   ЦитироватьОтветить13
лида
# 11лида
Про какого Эдика всё время пишут лысого и в кепке и на крутой машине?
11 февраля 2019 20:59   ЦитироватьОтветить0
Шарапов
# 12Шарапов
Китаев слово дал, так слово и забрал. Глава района, который не отвечает за свои слова.
11 февраля 2019 21:09   ЦитироватьОтветить13
Гость Гость
# 13Гость Гость
Комментарий удалён. Причина: оскорбление, нецензурная лексика.
11 февраля 2019 23:24   ЦитироватьОтветить23
Гость Андрей
# 14Гость Андрей
лида, Грезев
Вчера, 00:24   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 15Гость Андрей
лида, руководитель службы заказчика-застройщика администрации округа.
Вчера, 00:25   ЦитироватьОтветить0
Ната
# 16Ната
А пустырь за магазином Семья? Помойка в центре города. Там можно было сделать шикарный сквер. Заприте его, из одних деревьев в другие или опять выпишите половину деревьев в сквере у администрации.
Вчера, 07:20   ЦитироватьОтветить3
Обыватель
# 17Обыватель
А гараж мусоровозок в центре города, рядом с новым магазином тоже входит в план благоустройства ?
Вчера, 08:39   ЦитироватьОтветить6
Гость Кило Ирисок
# 18Гость Кило Ирисок
самая глупейшая тема и самое глупейшее решение,
сиюминутная дурость на потребу
Вчера, 09:58   ЦитироватьОтветить2
Гость Кило Ирисок
# 19Гость Кило Ирисок
интересно
Гусевская администрация готова заплатить за разработку проектной документации на перенос памятника Ленину 350 тыс. рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Закупка производится у единственного поставщика, ООО “Сюзпромпроект”.

Лоскутов жжот, smiley
Теперь, когда город получил такую возможность надо ее реализовать, сделав наш город еще красивее и привлекательнее.

smiley
Вчера, 10:03   ЦитироватьОтветить2
Гость Олег
# 20Гость Олег
Гость Пупкин,
Не поганьте Гусев своими переносами ,историю не у берешь ,как вам хочется бюджет распилить по карманам при так называемом облагораживании Гусева ,с мостом ,решите ,дамбу доделайте ,речку очистите
Вчера, 11:12   ЦитироватьОтветить15
Житель СВОЕГО города
# 21Житель СВОЕГО города
Считаю, данная статья отвлекает внимание жителей от действительно проблематичной темы - переустройство центральной площади! Лично у меня ОООООООООЧЕНЬ много вопросов по данной теме! Особенно с представленными многочисленными проектами и постоянными изменениями!
Вчера, 11:53   ЦитироватьОтветить14
Гость ирина
# 22Гость ирина
ВЫ КОМУ ПАМЯТНИК НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТАВИТЬ СОБРАЛИСЬ? Информация из википедии: 29 января 1913 года Епанчину было поручено возглавить 3-й армейский корпус, 14 апреля произведён в генералы от инфантерии. С началом Первой мировой войны со своим корпусом совершил поход в Восточную Пруссию, принял участие в Гумбинненской операции. В начале 1915 года возглавил Вержболовскую группировку русских войск и прикрывал правый фланг 10-й армии. После неудачных боёв января — февраля 1915 года был снят с должности и зачислен в резерв, в ноябре уволен со службы. С июля 1916 года возвращён в строй, с января 1917 года занимался формированием 5-й Финляндской стрелковой дивизии, однако в апреле снова был отчислен. Накануне Октябрьской революции был окончательно уволен в отставку и уехал в Крым. В 1920 году с остатками войск Врангеля эвакуировался в Турцию, а оттуда перебрался в Германию. С 1923 года проживал во Франции. Участвовал в деятельности Русского общевоинского союза (РОВС), руководил унтер-офицерскими курсами РОВСа в Ницце. Умер 12 февраля 1941 года в Ницце.
Вчера, 15:02   ЦитироватьОтветить10
Гость ирина
# 23Гость ирина
Ну очень много он сделал для России и для Гусева!!!
Вчера, 15:02   ЦитироватьОтветить10
Гость Кило Ирисок
# 24Гость Кило Ирисок
Гость ирина,
это похоже на ситуацию с памятной доской финскому фельдмаршалу К.Г. Маннергейму в Питере,
на том основании, что он был "генерал царской армии",
и как-то подзабылось, что он с северной стороны руководил блокадой Ленинграда
историки, они такие "историки", любую тему подтянут,
а если народ потом начнет жаловаться куда следует,
а памятник уже установлен, деньги потрачены,
да и осадок неприятный
Вчера, 15:53   ЦитироватьОтветить5
Гусев
# 25Гусев
Вчера, 16:39   ЦитироватьОтветить4
Гусев
# 26Гусев
Вчера, 16:39   ЦитироватьОтветить5
Гость Олег
# 27Гость Олег
Отдать коммунякам - пусть с ним бегают
Вчера, 18:07   ЦитироватьОтветить1
Гость Маруся
# 28Гость Маруся
Дак нет, они с Епанчиным бегают, не знают куда его пристроить. Поставьте его возле штыковой атаки, так хоть в тему будет, а Ленина в покое оставьте уже.
Вчера, 19:04   ЦитироватьОтветить4
Рысь
# 29Рысь
да бред реально крепчает!!!! и показывает кадровый голод и недостатки администрации (кроме как выполнять что то сверху или лизать попу планами некто не думает) ...... некто даже не задумался о памятнике ....... реально что с Лениным надо что то решать ...
1. елки его закрывают и их трогать некоем случае нельзя
2. не то что он памятник ушедшей эпохи по которой многие сентиментально настроены но и реально смешно что эта скульптура на всех углах и городах России но мы были такими идеология такая и все равно это история и место ему в музее истории..
3. изменение в архитектурном ансамбле приведет к тому что он совсем будет не в тему....
выбор поставить памятник КОНЮ с эпохи Наполеона вы сами себя слышите или вам полит-информация с 1 канала мозги вообще вытерла и смыла напрочь!! Да хорошо что с площадью стали что то делать и какие то подвижки но причем мы Калининградские жители и Наполеон !!!! поставили памятник воинам погибшим в той войне может быть остановитесь или на этой хайп-волне вспомним всех до крещения Руси !!! да !!! молодцы!!!
некто даже не подумал и не внес предложение о памятнике или скульптурной группе посвященной тем людям что уже в мирное время восстанавливал лечил учил спасал от паж аров дома и людей порой эти люди живут рядом с вами и поколение которое приехало по распределению восстанавливать Калининградскую область уходят и уходят быстро.
предлагаю 2 варианта :
Площадь мира с памятником людям именно мирных профессий что каждый день борются за наши с вами жизни !!! (но явно не вору Цуканову что вел борьбу за карман москвичей отмывая тут деньги на гос.проэктах)
вот тогда можно будет и связать и храм и зону отдыха и тихий город и будет куда школьникам цветы возлагать потому как именно благодаря этим людям и этим профессиям они могут расти и становиться личностями.
"Да, война любая отражается в глазах поколений и память о тех кто думая как его дети будут жить завтра рискуя собой живет и страдает сегодня " память и доблесть русского оружия нельзя забывать но ставить её в красный угол и молиться это уже фанатизм и религия. так что люди помните гордитесь но не становитесь на скользкий путь фанатизма и самообмана
м[img=|позади памятника мемориальная доска с фамилиями заслуженных учителей ]https://yandex.ru/images/search?pos=49&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F35989%2F125827701.222%2F0_16110d_a9765ed9_XXL.jpg&text=памятник%20учителям&lr=22&rpt=simage[/img]
Вчера, 20:23   ЦитироватьОтветить9
Тлен
# 30Тлен
Вот я лично, к слову, против манипуляций с памятью Ленина. Не надо трогать покойников. Где похоронили – там пусть и лежат дальше. Это же не мебель, не чемодан на колесиках, чтобы катать туда-сюда. Кто даст гарантию, что история не повернется снова в какую-то иную сторону. И тогда обратно откапывать и класть на старое место? Или придумывать еще какое-то лежбище для трупа? Что это за гастроли по погостам!
Понятно, что могила яркого, но сомнительного персонажа сама по себе становится символом, местом поклонения, святилищем для какой-то категории экзальтированных граждан. Но те же граждане будут поклоняться усопшему и в другом месте. А если прах развеять, то придумают какое-то абстрактное место для сборищ и ритуалов. Потому что в конечном итоге, поклоняются они не разложившимся останкам или праху, а идее, которую воплощал данный покойник при жизни.
Если у Ленина или Сталина есть до сих пор миллионы фанатов, то куда ты останки не переноси, фанатов меньше не станет. И это проблема для России. Если миллионы людей цепляются за прошлое, ищут в прошлом кумиров и вдохновение, значит, что-то с настоящим не в порядке. Значит, что-то не налажено в мозгах. Но мозги переделать трудно. А хуже "Ивана-непомнящего родства" и быть не может.
Сегодня, 07:08   ЦитироватьОтветить1
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