/ / / Воспоминания воина-интернационалиста из Гусева

18 февраля 2019, 14:13

Палящее солнце и песчаный ветер, это наверное единственное, что одинаково вспоминают в своих рассказах те, кто выполнил свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, а именно так с 30 апреля 1978 года по 30 ноября 1987 года официально называлось государство Афганистан. В апреле 1992 года ДРА была ликвидирована афганскими моджахедами.Дальше разговор с теми, кто побывал за речкой с 1979 по 1989, у вас может и не клеиться. Прошло уже тридцать лет, но хранят их сердца боль. Боль о своих боевых товарищах, которые вернулись на Родину в цинковых гробах. Боль от тех слов, что спустя несколько лет они, боевые офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты, которые с честью выполнили свой интернациональный долг, слышали в свой адрес:И потом. Никто не любит вспоминать о войне. Ведь она у всех разная.У Валентина Дубенцова она началась в мае 1986 года со службы в бригаде материального обеспечения в должности замполит артиллерийского склада, которая располагалась в Пули-Хумри, что на севере республики. Спустя год офицер был переведен на должность замполита отдельного автомобильного батальона той же бригады. Только батальон находился уже в Шиндаде, провинции Герат. Основной задачей, которую выполняла бригада, где служил Валентин Дубенцов, было круглосуточное обеспечение ограниченного контингента советских войск всех видов снарядами и вооружением.— вспоминает майор запаса. —Через несколько дней связист опять пригласил к телефону Валентина Дубенцова. На том конце провода замполит снова услышал голос генерала, который вновь поставил задачу майору — с личным составом прибыть в тот же поселок. И в этот раз майору предстояло организовать срочную разгрузку колонн. За выполнение поставленной задачи весь личный состав был представлен к правительственным наградам. Вот только получить ее довелось замполиту батальона спустя два года после возвращения из Афганистана.14 мая 1988 года Валентин Дубенцов вернулся в Гусев в родной батальон материального обеспечения.— продолжает рассказывать ветеран боевых действий. —— улыбается Валентин Дубенцов. —