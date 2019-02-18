/ / / Воспоминания воина-интернационалиста из Гусева

Дальше разговор с теми, кто побывал за речкой с 1979 по 1989, у вас может и не клеиться. Прошло уже тридцать лет, но хранят их сердца боль. Боль о своих боевых товарищах, которые вернулись на Родину в цинковых гробах. Боль от тех слов, что спустя несколько лет они, боевые офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты, которые с честью выполнили свой интернациональный долг, слышали в свой адрес: «А мы вас туда не посылали!» И потом. Никто не любит вспоминать о войне. Ведь она у всех разная.
У Валентина Дубенцова она началась в мае 1986 года со службы в бригаде материального обеспечения в должности замполит артиллерийского склада, которая располагалась в Пули-Хумри, что на севере республики. Спустя год офицер был переведен на должность замполита отдельного автомобильного батальона той же бригады. Только батальон находился уже в Шиндаде, провинции Герат. Основной задачей, которую выполняла бригада, где служил Валентин Дубенцов, было круглосуточное обеспечение ограниченного контингента советских войск всех видов снарядами и вооружением.
— Наверное, самым запоминающимся эпизодом моей службы был случай, когда уже будучи замполитом автомобильного батальона, мы готовили колонну КАМАЗов для выхода в Кандагар, — вспоминает майор запаса. — Ко мне тогда подбежал связист и сообщил, что меня к телефону вызывает генерал армии Вареников (начальник Группы управления Министерства обороны СССР в Афганистане — прим.ред). Валентин Иванович поставил мне боевую задачу — сопроводить колонну с грузом в неконтролируемый поселок. Когда мы туда прибыли, то я увидел, что там уже скопилось около семи колонн, в каждой из которых было по 70 КАМАЗов. Машины были загружены оборудованием для ремонта электрической подстанции в поселке и прилегающих к нему кишлаках, и никто их не разгружал. Мне предстояло организовать разгрузку колонн и отправку их обратно в места дислокации. В течение двух дней мы разгружали эти колонны, и все это было на неконтролируемой нашими войсками территории. Но, слава богу, все обошлось.
Через несколько дней связист опять пригласил к телефону Валентина Дубенцова. На том конце провода замполит снова услышал голос генерала, который вновь поставил задачу майору — с личным составом прибыть в тот же поселок. И в этот раз майору предстояло организовать срочную разгрузку колонн. За выполнение поставленной задачи весь личный состав был представлен к правительственным наградам. Вот только получить ее довелось замполиту батальона спустя два года после возвращения из Афганистана.
14 мая 1988 года Валентин Дубенцов вернулся в Гусев в родной батальон материального обеспечения.
— Им командовал подполковник Шапоров, — продолжает рассказывать ветеран боевых действий. — Когда мы с ним зашли в ленинскую комнату, там, на стенде висели фотографии трех однополчан, награждённых правительственными наградами. Николай Шапоров поинтересовался тогда, какими наградами я был награжден. Ну, я и рассказал ему, что был представлен, но не получил. И спустя два года, 25 февраля 1990 года меня вызвали в политическое управление округа, которое располагалось в городе Риге, где начальник политотдела полковник Пресняков вручил мне Орден Красной Звезды.
— Сопровождение грузов довольно опасное дело. Для душманов советские колонны были любимой мишенью, а у вас за два года ни одного ранения. Пули обходили вас стороной?
— Можно сказать, что не доходили, — улыбается Валентин Дубенцов. — Обычно колонна состояла не только из КАМАЗов со снарядами, но и с цистернами с топливом, которые любили поджигать моджахеды. Однажды мы сопровождали колонну, и попали под обстрел. «Духи» подожгли первый КАМАЗ, к счастью водитель и сопровождавший его молодой офицер успели выскочить и залечь. Мы также выскочили из машин и, заняв оборону, вызвали подкрепление. После короткого боестолкновения, я принял решение продолжить движение. Забрал к себе спасшихся водителя и офицера и добрались до места назначения. Уже после, когда осматривали машины, в спинке пассажирского сиденья автомобиля, где я ехал, нашли пулю, которая застряла, не дойдя до меня сантиметров семь.
— Сейчас реже, но все же говорят, что ввод советских войск в Афганистан был не нужен, что людские потери, которые понесли мы там, были зря, что сами жители приграничной республики не любили наших солдат и офицеров.
— Мы, офицеры, прапорщики и солдаты, свято верили в то, что выполняем интернациональный долг. Тогда была такая обстановка в мире и я считаю, что не нынешним политикам судить о нужности или ненужности решения правительства. Что касается мирного населения Афганистана… Расскажу один случай. Мне по долгу службы часто приходилось сопровождать колонны с разными грузами. Как-то раз мою загрузили машину подарками, которые жители СССР присылали для наших солдат и мирного населения республики Афганистан. Игрушки, школьные принадлежности, медикаменты, одежда. Все это мы развозили по поселкам и кишлакам. Раздавали женщинам, старикам и детям. Кроме того у нас были сухпайки. Так вот бывало едешь по дороге, а вдоль нее стоят дома с дуканами, (торговые лавки — прим.ред.) так эти сухпайки раздавали детям дуканщиков. Они привыкли к нашей колонне и ждали, когда мы будем ехать. Так вот однажды мальчишки предупредили меня о том, что за поворотом нас поджидают духи. Мы, конечно же, сообщили в штаб. На подмогу нам вылетели вертушки, которые и уничтожили засаду.
— Главным для солдата был, есть и остается его тыл, его семья.
— Дома меня ждали жена, младший сын и дочь. Старший тогда уже проходил срочную службу в вооруженных силах. Писали мне часто, и я старался писать. А в день, когда я должен был вернуться дочка Наташа не пошла в школу. Два часа гуляла на лужайке возле дома.
— Есть такая поговорка, что гражданку солдаты вспоминают два года, а службу в армии всю жизнь.
— Это так. Когда служил в Афганистане, да и уже после возвращения мне часто писали мои солдаты, которые проходили срочную службу. Рассказывали о своем быте после службы. С некоторыми довелось встречаться уже здесь, в Союзе. Прошло 30 лет. Нет уже той страны, нет с нами многих, кто прошел Афганистан. Но невзирая на границы и политические устои в той или иной республике бывшего СССР, я хочу пожелать всем кому довелось служить в ограниченном контингенте войск в республике Афганистан крепкого здоровья, семейного счастья и берегите себя и своих близких.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»