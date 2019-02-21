/ / / Городская ремесленная и торговая школы в Гумбиннене

21 февраля 2019, 14:11

Владимир Летягин

В Гумбиннене было несколько профессиональных учебных заведений. Одно из них располагалось на самой окраине города на улице Шиллерштрассе, 17-22. Сейчас это улица Загородная.Изначально данное учебное заведение находилось в районе современной улицы Школьной. На Шиллерштрассе оно перебралось в 1931 году. В 1939 году для заведения было построено новое здание, которое практически не использовалось, так как началась Вторая мировая война.В этом учебном заведении обучали профессиям повара, портного, слесаря, плотника, продавца и другим. Обучение было двухгодичным. Последним директором Здесь был Мартин Роох.