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Городская ремесленная и торговая школы в Гумбиннене

21 февраля 2019, 14:11
Здание ремесленной и торговой школы. Фотография сделана в 1930 году.
В Гумбиннене было несколько профессиональных учебных заведений. Одно из них располагалось на самой окраине города на улице Шиллерштрассе, 17-22. Сейчас это улица Загородная.

Изначально данное учебное заведение находилось в районе современной улицы Школьной. На Шиллерштрассе оно перебралось в 1931 году. В 1939 году для заведения было построено новое здание, которое практически не использовалось, так как началась Вторая мировая война.


Окраина города Гумбиннена улица Шиллерштрассе. Фотография сделана в 1920 году.

В этом учебном заведении обучали профессиям повара, портного, слесаря, плотника, продавца и другим. Обучение было двухгодичным. Последним директором Здесь был Мартин Роох.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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