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Информационный сайт города Гусева

Коммунальные службы приступили к обрезке деревьев по улице Багратиона

19 февраля 2019, 17:47
Коммунальные службы приступили к обрезке деревьев по улице Багратиона
Коммунальные службы приступили к обрезке деревьев по улице Багратиона в Гусеве. Ранее она здесь не проводилась, из-за чего кроны сильно разрослись в высоту и представляют опасность для проезжающих автомашин, проходящих пешеходов и линий электропередач. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Таким образом улицу готовят к модернизации системы освещения, которая запланирована в этом году на участке от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Пригородной. Стоимость работ составит более 1,2 миллиона рублей.
обрезка деревьев
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Протуберанец
# 1Протуберанец
Да эту угрюмую улицу (в её начале) давно пора привести в порядок.
Сегодня, 17:52   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 2Зритель
За эти деньги можно и кабель под землю убрать. 21 век на дворе.
Сегодня, 18:38   ЦитироватьОтветить0
а
# 3а
А на переулке Дальнем и без крон деревьев провода скоро упадут на землю, из - за гнилых столбов по вине Янтарьэнэрго. Видимо ждут "несчастного случая" как всегда.
Сегодня, 18:53   ЦитироватьОтветить1
цу
# 4цу
Вам воду сделали в прошлом году, и так жирно будет.
Сегодня, 18:55   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 5Гость Виталий
Зритель,
Деревья надо и в 21 веке обрезать. Никто ураганные ветра не отменял. И дело не только в проводах.
Сегодня, 19:04   ЦитироватьОтветить0

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