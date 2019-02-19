Коммунальные службы приступили к обрезке деревьев по улице Багратиона в Гусеве. Ранее она здесь не проводилась, из-за чего кроны сильно разрослись в высоту и представляют опасность для проезжающих автомашин, проходящих пешеходов и линий электропередач. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Таким образом улицу готовят к модернизации системы освещения, которая запланирована в этом году на участке от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Пригородной. Стоимость работ составит более 1,2 миллиона рублей.
Коммунальные службы приступили к обрезке деревьев по улице Багратиона
19 февраля 2019, 17:47
обрезка деревьев
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