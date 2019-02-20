Роспотребнадзор выявил несоответствие требованиям в молочной продукции гусевского производителя

20 февраля 2019, 19:26

В 2018 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проверена деятельность 235 субъектов, осуществляющих производство и оборот молочной продукции, с отбором проб для проведения лабораторных исследований.



В рамках контрольно-надзорных мероприятий исследовано 336 проб молочной продукции по микробиологическим показателя, 130 проб — по санитарно-химическим показателям, 174 пробы — по физико-химическим показателям, 96 проб — на содержание антибиотиков и 69 проб — на радиоактивные вещества



В исследованных образцах молочной продукции не выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов.



Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,4%. Факты несоответствия были выявлены в продукции (молоко, сливочное масло, сыр, творог, творогосодержащий продукт), изготовленной ООО «Пищевой комбинат Балтика» (г. Светлогорск), ООО «Переславский сыродельный завод» (п. Переславское), ОАО «Маслобаза Калининградская», ООО «Гусевмолоко» (г. Гусев), ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская обл.), ООО «Лакто-Новгород» (Новгородская обл.).



Удельный вес исследованных проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, составил 15,6%, по показателям фальсификации –15,2%. Признаки фальсификации — наличие растительного жира, несоответствие жирно-кислотного состава молочному жиру коровьего молока выявлены: в пробах сыра, изготовленного ООО «ПК «МИЛК ГРУПП», ООО «Универсалоптторг» (Белгородская обл.), ОАО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (Республика Татарстан), ООО «Переславский сыродельный завод» (п. Переславское); в пробах сливочного масла, изготовленного ООО «Агрофирма Верхний Услон» (Республика Татарстан), ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «ПК Айсберг Люкс», ООО «Производственная компания Ильинское-95» (Московская обл.), ЗАО «Правдинский маслосыродельный завод» (г. Правдинск), ООО «Пищевой комбинат Балтика» (г. Светлогорск); в пробе сметаны, изготовленной ООО «ПК Айсберг Люкс» (Московская обл.).



Информация о выявлении в реализации молочной продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства направлены в территориальные органы Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей некачественной продукции для привлечения их ответственности, предусмотренной законодательством.



В отношении местных производителей продукции, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов — ООО «Переславский сыродельный завод», ООО «Пищевой комбинат Балтика», ЗАО «Правдинский маслосыродельный завод», ООО «Гусевмолоко» проведены проверки. За выявленные нарушения хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Снято с реализации 319 кг молочной продукции. Наложены административные штрафы.



Всего в 2018 году изъято из оборота 34 партии молочной продукции объемом более 3 т. За выявленные нарушения при производстве и обороте молочной продукции виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму около 1 млн. рублей.

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