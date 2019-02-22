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Жители Гусева винят бобров в сползании променада в реку

22 февраля 2019, 11:56
Жители Гусева винят бобров в сползании променада в реку
Упавшее дерево перегородило русло реки Писсы в центре города Гусева. Часть берега у променада сползает в воду. Чтобы избежать затора и обвала грунта на месте работает аварийная бригада, задействован понтон и тяжёлая техника.

На левом берегу Писсы видны огромные норы. Гусевцы теперь гадают, что за зверь устроил диверсию рядом с пешеходным променадом.

В строительстве плотины подозревают бобров, их сообщниками могут быть выдры, ондатры и даже норки. В последние годы эти зверьки без стеснения селятся по берегам реки прямо в городской черте и подкапывают дамбы.

Опытный охотник Александр Кузнецов не советует приближаться к реке даже на пару метров. Между норами диаметром с футбольный мяч пролегли глубокие трещины. Местные жители считают, что под угрозой и пешеходная дорожка вдоль реки.

Ольга Шпинькова, жительница Гусева:
— Нужно спасать променад, здесь прогуливаются и пожилые люди, так и мамы с маленькими детьми.

Андрей Жуков, житель Гусева:
— Весной вода разливается, заполняет норы, и деревья падают в речку и загораживают течение. Реки разливаются, затапливают дачи и огороды.

Местные власти о проблеме знают. Трухлявые стволы стараются убирать заранее, для укрепления берегов в прошлом году высадили молодые деревца. Но, как бороться с бобрами и выдрами.

Александр Кузнецов, егерь Гусевского района:
— Это надо обращаться в лесное агентство, чтобы выдали разрешение на отлов, потому что в черте города вообще всякая охота и отлов запрещены, и пушные коллективы они капканами будут стараться выловить.

Однако, отлов и переселение зверьков, едва ли помогут решить проблему заболачивания Писсы. Берегоукрепление проводилось ещё в довоенные годы, русло не чистили с советских времён, поэтому каждый паводок преподносит новые сюрпризы.

Писса променад
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