В городе Гусеве неустановленные лица ходят по квартирам и предлагают приобрести товары сомнительного качества мотивируя тем, что в ближайшее время в Городском доме культуры города Гусева состоится ярмарка-продажа.
Администрация Городского дома культуры просит с осторожностью относиться к данным предложениям. Все мероприятия, которые проводятся на базе городского ДК, анонсируются заранее в местных СМИ и группах учреждения.
Так же вы всегда можете получить интересующую Вас информацию по телефону 3-38-44.
Будьте бдительны!
В Гусеве неизвестные ходят по квартирам и продают товары сомнительного качества
25 февраля 2019, 15:36
мошеничество
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