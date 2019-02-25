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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве неизвестные ходят по квартирам и продают товары сомнительного качества

25 февраля 2019, 15:36
В Гусеве неизвестные ходят по квартирам и продают товары сомнительного качества
В городе Гусеве неустановленные лица ходят по квартирам и предлагают приобрести товары сомнительного качества мотивируя тем, что в ближайшее время в Городском доме культуры города Гусева состоится ярмарка-продажа.

Администрация Городского дома культуры просит с осторожностью относиться к данным предложениям. Все мероприятия, которые проводятся на базе городского ДК, анонсируются заранее в местных СМИ и группах учреждения.

Так же вы всегда можете получить интересующую Вас информацию по телефону 3-38-44.

Будьте бдительны!
мошеничество
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то есть они без согласования вторгаются на территорию частного многоквартирного домовладения, вторжение на территорию частной собственности без согласования с жильцами и без одобрения оного проникновения на общую площадь частного домовладения, является предметом УК РФ Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
где правоохранительные органы? вот вам и пополнение бюджета и галочка в раскрываемости преступлений...деньги ходят ногами , кричат вот они мы...
Сегодня, 15:56   ЦитироватьОтветить3
Гость Светлана
# 2Гость Светлана
Уже не первую неделю ходят. Ранее говорили о белоруской ярмарке на площади... Приглашали. Такой приятный молодой человек. Видимо высматривает кому можно что-нибудь впарить... Знакомые рассказывали с каким восторгом соседка (женщина очень пожилого возраста) показывала приобретенные товары: ножи, бритву, массажер... и всего за пять тысяч... А на завтра плакала от обиды и досады с непониманием, как она могла это все купить! А сегодня у нас в доме ходил с сумкой... но сумку держит подальше от себя... Я спросила почему нет никакого объявления, ответил : "Я - объявление". Мы прогнали его, и нам ничего не предложил, пошел дальше искать внушаемых... Как они уже надоели! Кто только не ходит! Лишь бы обмануть и наживиться!
Сегодня, 20:26   ЦитироватьОтветить0

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