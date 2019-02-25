В Гусеве неизвестные ходят по квартирам и продают товары сомнительного качества

25 февраля 2019, 15:36

В городе Гусеве неустановленные лица ходят по квартирам и предлагают приобрести товары сомнительного качества мотивируя тем, что в ближайшее время в Городском доме культуры города Гусева состоится ярмарка-продажа.



Администрация Городского дома культуры просит с осторожностью относиться к данным предложениям. Все мероприятия, которые проводятся на базе городского ДК, анонсируются заранее в местных СМИ и группах учреждения.



Так же вы всегда можете получить интересующую Вас информацию по телефону 3-38-44.



Будьте бдительны!

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