Сегодня Гусев посетила делегация города-партнера Голдап (Польша), — рассказывает «За доблестный труд».
В этом году города Гусев и Голдап будут отмечать две знаменательные даты — 15 лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве и 25-й Международный легкоатлетический пробег «Гусев — Голдап».
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел рабочую встречу с представителями администрации польского города, на которой обсудили планы на текущий год и дальнейшее сотрудничество.
Уже стало традицией, что в канун Масленичной недели гости из Голдапа привозят гору сладких пончиков для студентов Гусевского политеха. В свою очередь будущие повара, которые получают навыки профессии в этом учебном заведении, нажарили к встрече с дорогими гостями блины. В этом году традиция продолжилась. Хлебосольные гусевцы проводили гостей не только с блинами, которые вручила директор политеха Екатерина Канаева и студент гусевского суза, но пирогами с капустой и баранками.
Сегодня Гусев посетила делегация города-партнера Голдап
26 февраля 2019, 16:18
Польша Админстрация Гусевского района
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