/ / / Информация о пятой очереди строительства газопроводов и газовых вводов к жилым домам

26 февраля 2019, 20:02

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Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» в соответствии со ст. 39.37, ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает правообладателей земельных участков о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения линейного объекта — распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам в г. Гусеве (5 очередь строительства) на земельные участки, расположенные по адресам:Артиллерийская 6-а; пр. Ленина 11-б, 38; Матросова 2-а, 2-б, 16, 18, 25, 27; Железнодорожная 19; Красноармейская 15; Победы 20, 21-а, 33, 41-б; Ломоносова 20; Лесная 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14-а; А. Невского 12-а, 21, 23; Свободы 1-а; Мелиоративная 1; Западная 19, 27, 29; Комсомольская 50, ориентир ул. Западная; Багратиона 5, 10; Пригородная 13, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Цветочная 15, 26, 28, 30, 32, 34; пер. Тенистый 5, 13, 15; Некрасова 6-а; Мира 31, 32, 34 ,36, 38; Солнечная 7; Дивная 3, 5; Пер. Озёрный 2; Калининградская 5; Ю. Смирнова 8, 10, 12, 14,14-а,16,18; Северная 2, 3, 4, 5, 6, 9; Почтовая 3,4, 5, 6; Московская 5, 7, 22 ,23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 38-а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61; Ломоносова 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25; Саперная 3, 5; Пушкина 9; пр. Ленина 19; Ульяновых 16, 18, 20; Железнодорожная 3, 5, 5а, 7, 9; Школьная 26, 28Рассматриваемая территория границ публичного сервитута расположена в границах кадастровых кварталов:Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в газете «За доблестный труд». Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.Заявления принимаются по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 113, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14.00 до 17.00.Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объекта — распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам в г. Гусеве (5 очередь строительства), утвержден постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» от 25.12.2015 г. № 1525.Необходимость установления публичного сервитута обоснована Целевой программой «Муниципальная программа газификации МО „Гусевский городской округ“ на 2016–2020 годы».