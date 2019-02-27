/ / / Список адресов, где в марте 2019 года проверят газовое оборудование

Работы в марте 2019 года будут проводиться по следующим адресам.
Город Гусев:
- пер. Пионерский 2;
- ул. Школьная 9;
- ул. Победы 1, 3, 5, 10;
- ул. З.Космодемьянской 12а;
- ул. Октябрьская 13а, 20а;
- ул. Краснофлотская 3;
- ул. Чкалова 5;
- пер. Южный 3, 4;
- ул. Невского 2, 13, 13а, 15, 16;
- ул. Дивная 8;
- пр. Ленина 70;
- пер. Тенистый 2, 4;
- ул. Космонавтов 5, 7, 8, 12, 13;
- ул. Луговая 2, 3, 14, 15, 20, 21, 28;
- ул. Герцена 4, 26;
- ул. Зелёная 28, 30, 32;
- ул. Набережная 9;
- ул. Морская 4, 27, 29;
- ул. Кутузова 3, 6;
- ул. Матросова 9, 12, 13, 20, 21;
- ул. Утегенова 18, 26/7, 60, 64.
Посёлок Маяковское:
- пер. 1-й Рабочий д. 1, 2, 3, 4, 6;
- пер. 2-й Рабочий д. 1, 3;
- ул. Маяковского 38;
- ул. Садовая 4.
Посёлок Кубановка:
- ул. Центральная 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;
- ул. Зелёная 3, 5, 7, 9;
- ул. Новый мир 1.