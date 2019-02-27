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Информационный сайт города Гусева

Список адресов, где в марте 2019 года проверят газовое оборудование

27 февраля 2019, 19:13
Список адресов, где в марте 2019 года проверят газовое оборудование
ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Работы в марте 2019 года будут проводиться по следующим адресам.

Город Гусев:

  • пер. Пионерский 2;
  • ул. Школьная 9;
  • ул. Победы 1, 3, 5, 10;
  • ул. З.Космодемьянской 12а;
  • ул. Октябрьская 13а, 20а;
  • ул. Краснофлотская 3;
  • ул. Чкалова 5;
  • пер. Южный 3, 4;
  • ул. Невского 2, 13, 13а, 15, 16;
  • ул. Дивная 8;
  • пр. Ленина 70;
  • пер. Тенистый 2, 4;
  • ул. Космонавтов 5, 7, 8, 12, 13;
  • ул. Луговая 2, 3, 14, 15, 20, 21, 28;
  • ул. Герцена 4, 26;
  • ул. Зелёная 28, 30, 32;
  • ул. Набережная 9;
  • ул. Морская 4, 27, 29;
  • ул. Кутузова 3, 6;
  • ул. Матросова 9, 12, 13, 20, 21;
  • ул. Утегенова 18, 26/7, 60, 64.

Посёлок Маяковское:

  • пер. 1-й Рабочий д. 1, 2, 3, 4, 6;
  • пер. 2-й Рабочий д. 1, 3;
  • ул. Маяковского 38;
  • ул. Садовая 4.

Посёлок Кубановка:

  • ул. Центральная 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;
  • ул. Зелёная 3, 5, 7, 9;
  • ул. Новый мир 1.
газ
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Житель
# 1Житель
Что это даст? Очередной сбор денег....кто то не может поменять свою плиту на новую а надо....вы купите?????
Вчера, 20:21   ЦитироватьОтветить0

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