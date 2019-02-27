/ / / Список адресов, где в марте 2019 года проверят газовое оборудование

27 февраля 2019, 19:13

пер. Пионерский 2;



ул. Школьная 9;



ул. Победы 1, 3, 5, 10;



ул. З.Космодемьянской 12а;



ул. Октябрьская 13а, 20а;



ул. Краснофлотская 3;



ул. Чкалова 5;



пер. Южный 3, 4;



ул. Невского 2, 13, 13а, 15, 16;



ул. Дивная 8;



пр. Ленина 70;



пер. Тенистый 2, 4;



ул. Космонавтов 5, 7, 8, 12, 13;



ул. Луговая 2, 3, 14, 15, 20, 21, 28;



ул. Герцена 4, 26;



ул. Зелёная 28, 30, 32;



ул. Набережная 9;



ул. Морская 4, 27, 29;



ул. Кутузова 3, 6;



ул. Матросова 9, 12, 13, 20, 21;



ул. Утегенова 18, 26/7, 60, 64.



пер. 1-й Рабочий д. 1, 2, 3, 4, 6;



пер. 2-й Рабочий д. 1, 3;



ул. Маяковского 38;



ул. Садовая 4.



ул. Центральная 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;



ул. Зелёная 3, 5, 7, 9;



ул. Новый мир 1.



ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Работы в марте 2019 года будут проводиться по следующим адресам.