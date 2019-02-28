В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования, связанной с увеличением случаев горения сухой травянистой растительности, в «Гусевском городском округе» с 1 марта созданы оперативные выездные группы из числа сотрудников отдела ГО и ЧС, территориальных отделов и Единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом рассказывает «За доблестный труд».
Об этом на совещании сообщил глава администрации Александр Китаев. В работу оперативных групп входит патрулирование территории округа с целью выявления граждан, осуществляющих поджег прошлогодней травы.
«По оценке специалистов, активный пал травы происходит в выходные дни, — говорит глава администрации, — зачастую это из баловства делают дети или подростки. Порой это баловство завершается печально. Наносится вред не только почве и растительности, но в палах гибнут мелкие грызуны и первые зайчата. Нередко причиной крупного лесного пожара или возгорания жилых или хозяйственных построек.
Оперативные группы будут осуществлять выезды вместе с сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России».
Глава также напомнил собравшимся, что кроме поджигателя за возгорание прошлогодней растительности ответственность несет собственник земельного участка.
В Гусеве созданы оперативные группы из-за участившихся поджогов прошлогодней травы
28 февраля 2019, 15:11
На фото начальник отдела ГО и ЧС администрации Иван Ольшанский и начальник МОНД и ПР Гусевского округа Александр Морозов.пожар
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