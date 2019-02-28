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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники МБУ «Чистота» провели предварительный ямочный ремонт на нескольких улицах города

28 февраля 2019, 17:55
Сотрудники МБУ «Чистота» провели предварительный ямочный ремонт на нескольких улицах города
До начала работ по ямочному ремонту городских улиц и предотвращения аварийных ситуаций силами сотрудников МБУ «Чистота» проведены временные мероприятия по заделке ям и выбоин на проезжей части по проспекту Ленина, улице Победы и улицы Советской. Об этом пишет «За доблестный труд».

После наступления благоприятных погодных условий будет проведён ямочный ремонт согласно плана.
дороги ремонт
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
красота...умеют,когда хотят.;))))
Сегодня, 18:08   ЦитироватьОтветить3
Грезев
# 2Грезев
Интересно сколько Думов освоил на это
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить2
Прохожий
# 3Прохожий
Цитата: Грезев
Интересно сколько Думов освоил на это

Интересно сколько дней они продержатся.
Ведь судя по фото, просто без подготовки набросали смесь и прикатали маленько.
Сегодня, 20:52   ЦитироватьОтветить0

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