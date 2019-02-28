До начала работ по ямочному ремонту городских улиц и предотвращения аварийных ситуаций силами сотрудников МБУ «Чистота» проведены временные мероприятия по заделке ям и выбоин на проезжей части по проспекту Ленина, улице Победы и улицы Советской. Об этом пишет «За доблестный труд».
После наступления благоприятных погодных условий будет проведён ямочный ремонт согласно плана.
Сотрудники МБУ «Чистота» провели предварительный ямочный ремонт на нескольких улицах города
28 февраля 2019, 17:55
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