/ / / В Городском доме культуры прошла ¼ финала лиги юмора «Остров КВН»

В этот вечер были и дебютанты: команда первой школы города Гусева «Шикардоз» и «Максимальный смех» из посёлка Калининское, также в гости пришла «Старая банда» (Гусев- Калининград). На протяжении двух с половиной часов участники дарили гостям мероприятия позитивные эмоции.
Оценивало команды авторитетное жюри в составе чемпиона областной лиги КВН 2004 года, КВНщика и хорошего друга лиги Валентина Дубинского, начальника отдела администрации Гусевского городского округа по культуре, спорту и делам молодёжи Нелли Михалёвой, руководителя детско-юношеского центра Татьяны Гавриловой, ведущей «Радио на Востоке» Маргариты Фёдоровой и стажёра-редактора лиги Андрея Коновалова. Почётными гостями игры были редактор лиги юмора «Остров КВН» Максим Стригунов и полуфиналист высшей лиги КВН в составе команды КВН «Проигрыватель» (Тамбов) Алексей Савицкий.
Команды сыграли три конкурса: приветствие, музатлон и финальный номер. По результатам четвертьфинала лучшим актёром стал Артём Стригунов, а лучшей актрисой Дарина. Оба из гусевской команды «ЛЕТО». За лучшую шутку «Про Крымский мост» была награждена команда «Соседи» из Озёрска.
Итоги ¼ финала Открытой лиги юмора «ОСТРОВ КВН» (город Гусев):
- 1 место — «Шли мимо» (Советск) — 10,0;
- 2 место — «ЛЕТО» (Гусев) — 9,9;
- 3 место — «Соседи» (Озерск) — 9,4;
- 4 место — «Сборная ГПТ» (ГПТ, Гусев) — 9,0;
- 5 место — «Папа хотел сына» (Славск) — 8,8;
- 6 место — Женская Сборная «На любителя» (Советск — Славск) — 7,9;
- 6 место — «Не мальчишки» (Неман) — 7, 9;
- 7 место — «Незваные гости» (ГАПК, Гусев) — 7,8.
В этом году команды не вылетают из сезона до полуфинала и накапливают баллы. Промежуточный итог за 3 игры выглядит следующим образом: (фестиваль, 1/8, ¼ лучшая шутка игры):
- «ЛЕТО» г. Гусев (1,8+0+9,4 +9,9=21,1);
- «Шли мимо» , г. Советск (1,6+0+9,4 +10.0=21,0);
- «На любителя» г. Советск (2,0+0+9,6+ 7,9 = 19,5);
- Сборная ГПТ , г. Гусев (0+0+9,8+ 9,0 =18,8);
- «Папа хотел сына» г. Славск (1,0+0,2 +8,4 +8,8 =18.4);
- «Соседи» ОТП, г. Озерск (1,0+0+7,6 +9,4 + 0,2 = 18,2);
- «Незваные гости» ГАПК, г. Гусев (1,4+0+8,8 +7,8 =18.0);
- «Не мальчишки» г. Неман (1,0+0+8,6 +7.9 = 17,5);
- Сборная Краснознаменска (0+9,4+0,2 +0 =9,6).
Следующая игра состоится 6 апреля. В полуфинале станут известны имена финалистов.