Долг исторической памяти: круглый стол GS Group по Первой мировой войне в Гусеве

4 марта 2019, 17:05

В 2013 году по инициативе холдинга в городе Гусеве Калининградской области было организовано волонтёрское движение «Технополиса GS». Добровольцы, среди которых много сотрудников кластера, занимаются восстановлением и благоустройством захоронений Первой мировой войны, устанавливают имена павших воинов и, в конечном итоге, восстанавливают историческую память о той войне. В 2018 году GS Group запустил масштабную историко-культурную акцию «Тысячи имен», цель которой установить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, отдавших свои жизни в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области.



Первым итогом акции стало открытие мемориальной доски с именами 35 похороненных в Каттенау (сейчас кладбище пос. Фурмановка) воинов, которые удалось установить волонтерам. Мероприятие в Фурмановке прошло 11 ноября, спустя ровно сто лет с момента фактического окончания войны. После возложения цветов к братской могиле павших воинов состоялся круглый стол в Гусеве, где представители холдинга, местной администрации, научного и музейного сообществ обсудили дальнейшие шаги совместной работы по восстановлению исторической памяти о Первой мировой войне.



Модератором круглого стола «Первая мировая война: долг исторической памяти» стала Наталья Михайловна Ситникова, директор Гусевского историко-краеведческого музея.



В дискуссии от волонтерского движения участвовал Валерий Вячеславович Гусаров, лидер волонтерского движения «Технополиса GS».



Научное сообщество представляли Геннадий Викторович Кретинин, доктор исторических наук, профессор, член Академии военных наук РФ; Николай Валерьевич Штыков, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель Кафедры исторического регионоведения Института истории СПбГУ; Анатолий Васильевич Смолин, доктор исторических наук, профессор Института истории СПбГУ, преподаватель кафедры истории Нового и Новейшего времени.



От областного правительства были Дмитрий Александрович Востриков, заместитель председателя Совета при Губернаторе Калининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Нелли Викторовна Михалева, начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования «Гусевский городской округ».



Гусевский историко-краеведческий музей представили Татьяна Сергеевна Матвеева, историк-архивист, автор историко-культурных композиций об офицерах Первой мировой и Владислава Владимировна Макогонова, ведущий сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея.



От общественных организаций были Лев Ремирович Берников, председатель регионального калининградского областного отделения Общества потомков участников Первой мировой войны и Артем Крюков, студент 4 курса кафедры истории Института гуманитарных наук БФУ.



На круглом столе участники рассказали, что уже сделано, и что необходимо сделать в будущем для восстановления исторической памяти о Первой мировой, и насколько вообще этот вопрос актуален.



С тезисом о том, что Первая мировая оказалось забытой войной, согласились не все. Так, Геннадий Кретинин указал на достаточную разработку темы в отечественной исторической науке: «Первые публикации с анализом событий Первой мировой войны появились в 1920 году. И одна из последних публикаций — сборник документов „Восточно-прусская операция“, был издан Государственным военным издательством Наркомата обороны СССР в 1939 году. Книги на эту тему издавались и в 60-70 гг. Считаю, что война не забыта! Просто те книги и статьи, которые существуют, писались и были доступны, в основном, научно-историческому сообществу. К сожалению, почти ничего не было написано на „бытовом“ уровне, чтобы можно было взять и почитать обычному человеку. Я сейчас говорю о завершении советского периода. Нечего было почитать».



С такой точкой зрения категорически не согласился Лев Берников: «Если рассматривать Октябрьскую революцию, часть русской революции, посвященной пролетарской революции, то как раз глубинной целью большевиков было „отрубить память“. Потому что именно ростки памяти о прошлом каждый раз возвращали общество к прежнему строю с точки зрения большевиков. Поэтому уничтожение исторической памяти было основной идеологической задачей большевизма».



В продолжении темы участники круглого стола рассказали, что делается для восстановления исторической памяти уже сейчас, и что должно быть сделано в будущем. О своей работе в данном направлении рассказал Валерий Гусаров, идейный вдохновитель и лидер волонтерского движения «Технополиса GS»: «Мы предлагаем своими руками поработать для восстановления памяти. Просто с людьми собираемся, едем, приходим на эти захоронения. Там, как правило, разруха страшная. Мы приводим их в порядок, и в процессе этой работы у людей меняется восприятие этой войны. Для них война перестает быть забытой. Ведь они все лето лично приводят захоронения в порядок, да еще и останки погибших приходится хоронить. Ведь они попросту лежат на земле после „раскопок“ мародёров. Такую картину мы наблюдаем абсолютно везде, кроме, разве что, тех захоронений, которые находятся в населенных пунктах. Там еще как-то совесть видимо не позволяет грабить могилы».



С Валерием Гусаровым согласился Анатолий Смолин, который также считает, что историческую память необходимо в себе воспитывать, и дело тут не в памяти о конкретном событии, а в отношении к своей истории вообще: «Историческую память нужно воспитывать. И начинать нужно с себя, нужно водить своих детей на кладбища, нужно чтобы они помогали убирать могилы своих родственников и следить за ними. Потому что, если сегодня прийти на любое наше кладбище, то там часть могил находится в совершенно заброшенном состоянии. А потом мы удивляемся, почему люди не вспоминают Первую мировую войну, Великую Отечественную войну? Нужна научно-популярная литература. И сейчас как раз Ленинградское отделение издательства „Наука“ приступило к выпуску научно-популярных работ по различным периодам истории».



Представители региональной власти рассказали, какие механизмы выработаны государством для работы с воинскими захоронениями. «Есть механизмы, предусмотренные действующим законодательством: каждое воинское захоронение администрация должна поставить на учет. В Нестеровском районе много что было поставлено на учет. Что такое поставить захоронения на учёт? Во-первых, обозначить его, описать местоположение. А также к каждому паспорту воинского захоронения прилагается именной список. Я же вам рассказываю про законный способ, как это сделать: инициировать для этого объекта процесс присвоения статуса объекта культурного значения», — рассказал Дмитрий Востриков, заместитель председателя Совета при Губернаторе Калининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отечества.



В гусевском правительстве также много делают для сохранения исторической памяти о Первой мировой. Нелли Михалева, начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи, рассказала, что конкретно делает ее ведомство: «Мы идём семимильными шагами. Ни для кого не секрет, что у нас в 2014 году в торжественной обстановке был открыт памятник „Штыковая атака“, создан целый проект „Храм Всех Святых и Мост“. И вот в этом году команде администрации „Гусевского городского округа“ удалось выиграть в конкурсе малых городов с проектом по реконструкции нашей городской площади. В этом проекте тема Первой Мировой отражена как нигде».



Историк-архивист Татьяна Матвеева рассказала, что нужно сделать, чтобы передать не только исторические факты, но и личные истории тех, кто участвовал в войне. Ведь это самые честные свидетельства о тех событиях: «Помимо интеллектуальной памяти есть еще память чувственная, сердечная. Что может сделать один человек на моем примере. Я профессиональный историк-архивист, с сентября 2018 года я провожу композиции: научно-исследовательская, художественная, музыкальная. Это стихи, романсы, художественный ряд очень интересный с фотографиями и картинами об офицерах Первой мировой войны, где конкретно говорится о том и другом».



В последние годы при поддержке холдинга GS Group в Калининградской области было сделано очень многое для сохранения памяти о войне, благоустройства захоронений, просвещения людей, но это только начало пути. Главным итогом прошедшего круглого стола стало понимание всех ответственных за это большое дело сторон: власти, историков, волонтеров, музейщиков и общественности, — необходимости объединить усилия и продолжить работу.

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