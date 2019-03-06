Первая мировая война: в Гусеве обсудили вопросы сохранения исторической памяти

6 марта 2019, 11:54

В городе Брест-Литовске 3 марта 1918 года представители Советской России подписали сепаратный мирный договор, который обеспечил выход страны из Первой мировой войны. Брестский мир до сих пор остается предметом ожесточенных дискуссий в обществе. Одни считают, что только так можно было спасти страну от полного разгрома, другие называют принятие условий договора предательством интересов страны. Впрочем, несмотря на ожесточенные споры о том, как Первая мировая война закончилась, в современном российском обществе тема самой войны, ее причин, предпосылок, хода боевых действий и судьбы героев оказалась на периферии общественного внимания. Тогда как в начале ХХ века самую масштабную в истории человечества на тот момент войну в России называли Второй Отечественной. Энтузиасты историки, краеведы и добровольцы при поддержке GS Group (инвестора «Технополиса GS») стремятся исправить эту несправедливость и вернуть стране историческую память о тех событиях и их непосредственных участниках.



В 2013 году по инициативе холдинга в городе Гусеве Калининградской области было организовано волонтёрское движение «Технополиса GS». Добровольцы, среди которых много сотрудников кластера, занимаются восстановлением и благоустройством захоронений Первой мировой войны, устанавливают имена павших воинов и, в конечном итоге, восстанавливают историческую память о той войне. В 2018 году GS Group запустил масштабную историко-культурную акцию «Тысячи имен», цель которой установить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, отдавших свои жизни в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области.



Первым итогом акции стало открытие мемориальной доски с именами 35 похороненных в Каттенау (сейчас кладбище пос. Фурмановка) воинов, которые удалось установить волонтерам. Мероприятие в Фурмановке прошло 11 ноября, спустя ровно сто лет с момента фактического окончания войны. После возложения цветов к братской могиле павших воинов состоялся круглый стол в Гусеве, где представители холдинга, местной администрации, волонтерского движения и общественных организаций, научного и музейного сообществ обсудили дальнейшие шаги совместной работы по восстановлению исторической памяти о Первой мировой войне.



На круглом столе участники рассказали, что уже сделано, и что необходимо сделать в будущем для восстановления исторической памяти о Первой мировой, и насколько вообще этот вопрос актуален.



С тезисом о том, что Первая мировая оказалось забытой войной, согласились не все. Так, Геннадий Кретинин, доктор исторических наук, профессор, член Академии военных наук РФ, указал на достаточную разработку темы в отечественной исторической науке: «Первые публикации с анализом событий Первой мировой войны появились в 1920 году. И одна из последних публикаций — сборник документов „Восточно-прусская операция“, был издан Государственным военным издательством Наркомата обороны СССР в 1939 году. Книги на эту тему издавались и в 60-70 гг. Считаю, что война не забыта! Просто те книги и статьи, которые существуют, писались и были доступны, в основном, научно-историческому сообществу. К сожалению, почти ничего не было написано на „бытовом“ уровне, чтобы можно было взять и почитать обычному человеку. Я сейчас говорю о завершении советского периода. Нечего было почитать».



С такой точкой зрения категорически не согласился Лев Берников, председатель регионального калининградского областного отделения Общества потомков участников Первой мировой войны: «Если рассматривать Октябрьскую революцию, часть русской революции, посвященной пролетарской революции, то как раз глубинной целью большевиков было „отрубить память“. Потому что именно ростки памяти о прошлом каждый раз возвращали общество к прежнему строю с точки зрения большевиков. Поэтому уничтожение исторической памяти было основной идеологической задачей большевизма».



В продолжении темы участники круглого стола рассказали, что делается для восстановления исторической памяти уже сейчас, и что должно быть сделано в будущем. О своей работе в данном направлении рассказал Валерий Гусаров, куратор волонтерского движения «Технополиса GS»: «Мы предлагаем своими руками поработать для восстановления памяти. Просто с людьми собираемся, едем, приходим на эти захоронения. Там, как правило, разруха страшная. Мы приводим их в порядок, и в процессе этой работы у людей меняется восприятие этой войны. Для них война перестает быть забытой. Ведь они все лето лично приводят захоронения в порядок после „раскопок“ мародёров. Такую картину мы наблюдаем абсолютно везде, кроме, разве что, тех захоронений, которые находятся в населенных пунктах. Там еще как-то совесть видимо не позволяла грабить могилы».



С Валерием Гусаровым согласился Анатолий Смолин, доктор исторических наук, профессор Института истории СПбГУ, преподаватель кафедры истории Нового и Новейшего времени. Он также считает, что историческую память необходимо в себе воспитывать, и дело тут не в памяти о конкретном событии, а в отношении к своей истории вообще: «Историческую память нужно воспитывать. И начинать нужно с себя, нужно водить своих детей на кладбища, нужно чтобы они помогали убирать могилы своих родственников и следить за ними. Потому что, если сегодня прийти на любое наше кладбище, то там часть могил находится в совершенно заброшенном состоянии. А потом мы удивляемся, почему люди не вспоминают Первую мировую войну, Великую Отечественную войну? Нужна научно-популярная литература. И сейчас как раз Ленинградское отделение издательства „Наука“ приступило к выпуску научно-популярных работ по различным периодам истории».



Представитель общественного совета при Губернаторе Калининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отечества Дмитрий Востриков рассказал, какие механизмы выработаны государством для работы с воинскими захоронениями. «Есть механизмы, предусмотренные действующим законодательством: каждое воинское захоронение администрация должна поставить на учет. В Нестеровском районе несколько лет назад было поставлено на учет более десятка воинских захоронений Первой мировой войны. Что нужно сделать, чтобы поставить захоронение на учёт? Во-первых, осмотреть его, описать местоположение и состояние, сфотографировать. Во-вторых, на основе этой информации составить паспорт (учетную карточку) воинского захоронения. В-третьих, если известны фамилии похороненных — составить приложение к паспорту — именной список похороненных. Составление паспорта — обязанность администрации муниципального образования. Кроме того, можно инициировать постановку на учет воинского захоронения в качестве объекта культурного наследия. Это может сделать любой гражданин или любая организация».



В гусевском городском округе также много делают для сохранения исторической памяти о Первой мировой. Нелли Михалева, начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи, рассказала, что конкретно делает ее ведомство: «В целях восстановления исторической роли и значения событий Первой мировой войны, сохранения культурно-исторического наследия России, в Гусеве разработана и воплощается в жизнь концепция создания мемориального комплекса истории Первой мировой войны, включающего в себя Храм-памятник Всех Святых, скульптурную композицию „Штыковая атака“, представляющих единый архитектурный ансамбль Променада истории. В 2018 году город Гусев стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с тематикой увековечивания памяти героев Первой мировой войны».



Историк-архивист Татьяна Матвеева рассказала, что нужно сделать, чтобы передать не только исторические факты, но и личные истории тех, кто участвовал в войне. Ведь это самые честные свидетельства о тех событиях: «Помимо интеллектуальной памяти есть еще память чувственная, сердечная. Что может сделать один человек на моем примере. Я профессиональный историк-архивист, с сентября 2018 года я провожу композиции: научно-исследовательская, художественная, музыкальная. Это стихи, романсы, художественный ряд очень интересный с фотографиями и картинами об офицерах Первой мировой войны, где конкретно говорится о том и другом».



В последние годы при поддержке холдинга GS Group в Калининградской области было сделано очень многое для сохранения памяти о войне, благоустройства захоронений, просвещения людей, но это только начало пути. Главным итогом прошедшего круглого стола стало понимание всех ответственных за это большое дело сторон: власти, историков, волонтеров, музейных работников и общественности, — необходимости объединить усилия и продолжить работу.

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