Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Мама погибшей школьницы из Гусева на первом канале в программе «Мужское / Женское»
Информационный сайт города Гусева

Мама погибшей школьницы из Гусева на первом канале в программе «Мужское / Женское»

6 марта 2019, 14:41
21 февраля в приемном отделении больницы Калининграда на руках своей матери скончалась 15-летняя Ангелина Разинькова. Вместо реальной помощи школьнице поставили диагноз «тяжелая депрессия» и направили в психиатрическую больницу. Лишь после смерти врачи сумели поставить правильный диагноз: сердечная недостаточность.

Юлия Барановская вместе со съемочной группой программы «Мужское / Женское» прилетела в Калининград, чтобы разобраться в ситуации. Почему врачи не смогли вовремя выявить проблемы с сердцем? Почему умирающего ребенка полноценно не приняли ни в одной больнице? И кто ответит за безразличие, которое привело к смерти Ангелины на больничном пороге?
550 просмотров   |   5 комментариев
1
Сладкие секреты
Другие новости по теме
Трагедия в Прибрежном: матери пришлось на такси возить по больницам умирающую 15-летнюю дочь
Трагедия в Прибрежном: матери пришлось на такси возить по больницам умирающую 15-летнюю дочь
Репортаж НТВ о смерти школьницы из Гусева
Репортаж НТВ о смерти школьницы из Гусева
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Просто гость
# 1Просто гость
Хорошо, что сняли передачу и показали на 1-ом канале... Стыдно за калининградскую медицину... ой как стыдно.
Сегодня, 16:08   ЦитироватьОтветить13
Авс
# 2Авс
УРОДЫ, ВРАЧИ, ВАШЕ МЕСТО В АДУ, БУДИТЕ ГОРЕТЬ В АДУ, ВМЕСТЕ с путиным !!!!!!!!
Сегодня, 16:25   ЦитироватьОтветить4
707
# 3707
Это результат "замыливания глаз" медиков, когда отношения с пациенту становится шаблонным и медик не обращает должного внимания особенностям конкретного случая. Тай эффект есть в каждой работе, но я считаю, что для медиков это преступление. Нельзя им терять бдительность и ко всем относиться как к некое единой массе с общей симптоматикой.
Сегодня, 16:41   ЦитироватьОтветить9
минус
# 4минус
Какой ужас !!! Выгнать этих нелюдей вместе с министром здравоохранения .
Сегодня, 17:22   ЦитироватьОтветить4
Horst
# 5Horst
Рыба гниёт с головы. Чем дольше Путин будет у власти,тем хуже будет становиться в стране. Этот бездарь уже просрал почти всё. Результаты его бездарного правления, вместе с шайкой приближенных воров,мы видим повсеместно.
Сегодня, 18:20   ЦитироватьОтветить3

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»