Мама погибшей школьницы из Гусева на первом канале в программе «Мужское / Женское»

6 марта 2019, 14:41

21 февраля в приемном отделении больницы Калининграда на руках своей матери скончалась 15-летняя Ангелина Разинькова. Вместо реальной помощи школьнице поставили диагноз «тяжелая депрессия» и направили в психиатрическую больницу. Лишь после смерти врачи сумели поставить правильный диагноз: сердечная недостаточность.



Юлия Барановская вместе со съемочной группой программы «Мужское / Женское» прилетела в Калининград, чтобы разобраться в ситуации. Почему врачи не смогли вовремя выявить проблемы с сердцем? Почему умирающего ребенка полноценно не приняли ни в одной больнице? И кто ответит за безразличие, которое привело к смерти Ангелины на больничном пороге?

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