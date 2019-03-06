/ / / Элитное жилье на федеральный грант

На центральной площади Гусева могут построить элитный жилой комплекс вместо летнего амфитеатра, рассказывает Rugrad.eu.
Строительство театра было запланировано по проекту благоустройства площади, который победил во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города» и получил финансирование от Министерства строительства и ЖКХ (до 80 млн руб.). Собственники земельных участков, у которых должны были выкупить землю для благоустройства, передумали соглашаться на выкуп и представили проект застройки площади, пишет муниципальная газета «За доблестный труд».
Центральная площадь Гусева принадлежит четырем собственникам: 4,17 тыс. кв. м — администрации Гусевского городского округа, 1,6 тыс. кв. м — ООО «Березка-комплекс» (аффилированному с экс-вице-премьером регионального правительства по внутренней политике Александром Егорычевым), 2,29 тыс. кв. м — Ольге Марковой, финансовому директору компаний архитектора Артура Сарница и экс-директору градостроительного бюро «Сердце города». И Егорычева, и Сарница с Марковой принято считать приближенными экс-губернатора Калининградской области, ныне полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Сарниц «бесплатно» проектировал семейный дом Цукановых в Ивашкино, Егорычев работал с Цукановым еще в гусевской администрации и «переехал» с ним в правительство Калининградской области.
Участок на центральной площади Гусева. Земля до сих пор принадлежит ООО «Березка-комплекс». Соседний участок с номером 39:04:010129:1 записан на Ольгу Маркову.
Ранее RUGRAD.EU писал, что Ольга Маркова в 2008 году приобрела земельный участок площадью 5000 кв. м в самом центре Гусева за 2,1 млн руб. По мнению опрошенных риэлторов, реальная стоимость земельного участка была занижена примерно в 5 раз.
В 2014 году на площади Гусева появился еще один собственник — Русская православная церковь. Строительством Храма Всех Святых на участке 39:04:010129:275 площадью 4,77 тыс. кв. м занимался Николай Цуканов вместе со своим многолетним юристом Александром Воробьевым. Цуканов основал «Фонд поддержки строительства храма — памятника павшим в годы Первой мировой войны», через который финансировалось строительство.
Одним из щедрых жертвователей оказался бывший вице-премьер Александр Егорычев. На центральной площади располагалось знаменитое кафе «Березка» с солярием и VIP-комнатой, которое Егорычев открыл в помещении бывшей столовой завода «Микродвигатель». Помимо того, что «Березка» загораживала вид на Храм Всех Святых со стороны площади, их соседство с кафе Егорычева не особо благословлялось. В августе 2016 года, в день отставки Николая Цуканова с поста губернатора Калининградской области, собственники самостоятельно снесли «Березку». Александр Егорычев, будучи вице-премьером, передал долю в компании ООО «Березка-комплекс» родному брату Антону Егорычеву. Их бизнес-партнер Александр Четырин не понял сноса «Березки» и обратился в суд, заявив, что не давал согласие на демонтаж основного актива компании. Но в итоге проиграл.
Выписка из Росреестра на участок на центральной площади Гусева, который до сих пор принадлежит ООО «Березка-комплекс», аффилированному с Александром Егорычевым.
Практически параллельно со сносом кафе гусевские власти «компенсировали» Александру Егорычеву потерю «Березки»: корпус центральной больницы Гусева в историческом здании на ул. Маяковского, 16 был приватизирован, вместо больницы в нем открыли гостиницу «Империал» с сауной, бассейном и рестораном. Покупателем здания стал некий Сергей Доманин, но через два года оно перешло в собственность ООО «Березка-комплекс».
Александр Егорычев формально больше не имеет отношения к ООО «Березка-комплекс»: сначала он переписал свою долю на брата Антона Егорычева, в декабре 2017 года 50% компании перешли к некоему Александру Алборишвили, другие 50% стали принадлежать самому ООО «Березка-комплекс». Директором компании является Олеся Сафонова, управляющая всем семейным бизнесом и гостевыми домами Александра Егорычева.
Будучи помощником президента по вопросам местного самоуправления, Николай Цуканов входил в федеральную комиссию конкурса «Исторические поселения и малые города», проекты победителей получают деньги из федерального бюджета на благоустройство городов и развитие городских пространств. Все пять проектов, которые представили калининградские муниципалитеты, — Зеленоградск, Светлогорск, Гурьевск, Советск и Гусев — победили в конкурсе, а Николай Цуканов на церемонии подведения итогов конкурса на всякий случай заявил со сцены о своей беспристрастности.
Администрация Гусевского городского округа заявила проект «Русская победа спасла Париж» общей стоимостью 276 млн руб. Предполагалось создание на центральной площади Гусева мемориального комплекса в память о победе в Гумбинненском сражении. Площадь должны были установить стелу «Ангел-хранитель», памятник генералу и военному писателю герою Первой мировой войны Николаю Епанчину, провести озеленение и благоустройство, отреставрировать набережную. На том месте, где собственники земли хотят построить жилой комплекс, авторы проекта хотели поставить сцену и летний амфитеатр.
Проект центральной площади Гусева со сценой и амфитеатром вместо элитного жилья. Источник илл.: Видеоролик — приложение к альбому концепции проекта «Русская победа спасла Париж».
Местные власти были уверены, что Ольга Маркова и ООО «Березка-комплекс» не будут препятствовать тому, чтобы муниципалитет выкупил принадлежащие им земельные участки на площади и включили их в проект, выигравший финансирование от Минстроя РФ.
Но позиция собственников неожиданно изменилась: Маркова и «Березка-комплекс» обратились в администрацию Гусевского городского округа с просьбой скорректировать проект, исключив из него принадлежащие им земельные участки. Они предоставили проект строительства большого трехэтажного здания, архитектором выступил, конечно же, Артур Сарниц. Таким образом, застройщик, помимо возможности построить здание в самом центре Гусева, получит благоустройство территории с историческим памятником за счет Минстроя РФ.
Позиция собственников поставила гусевские власти в неудобную позицию перед Минстроем РФ. Администрация Гусевского городского округа инициировала голосование среди местных жителей, предложив им выбрать между застройкой площади и амфитеатром. Как сообщает гусевская администрация города Гусева, голоса жителей разделились поровну, и теперь судьбу застройки предстоит решить губернатору Антону Алиханову и Минстрою РФ.
Параллельно местные власти пытаются остановить планы застройщиков и защитить свой проект в суде. Администрация Гусева судится с Ольгой Марковой, пытаясь принудительно выкупить ее землю для реализации проекта «Русская победа спасла Париж».
Элитное жилье на федеральный грант
6 марта 2019, 17:19
Русская Победа спасла Париж
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