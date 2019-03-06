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Информационный сайт города Гусева

Элитное жилье на федеральный грант

6 марта 2019, 17:19
Элитное жилье на федеральный грант
На центральной площади Гусева могут построить элитный жилой комплекс вместо летнего амфитеатра, рассказывает Rugrad.eu.

Строительство театра было запланировано по проекту благоустройства площади, который победил во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города» и получил финансирование от Министерства строительства и ЖКХ (до 80 млн руб.). Собственники земельных участков, у которых должны были выкупить землю для благоустройства, передумали соглашаться на выкуп и представили проект застройки площади, пишет муниципальная газета «За доблестный труд».

Центральная площадь Гусева принадлежит четырем собственникам: 4,17 тыс. кв. м — администрации Гусевского городского округа, 1,6 тыс. кв. м — ООО «Березка-комплекс» (аффилированному с экс-вице-премьером регионального правительства по внутренней политике Александром Егорычевым), 2,29 тыс. кв. м — Ольге Марковой, финансовому директору компаний архитектора Артура Сарница и экс-директору градостроительного бюро «Сердце города». И Егорычева, и Сарница с Марковой принято считать приближенными экс-губернатора Калининградской области, ныне полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Сарниц «бесплатно» проектировал семейный дом Цукановых в Ивашкино, Егорычев работал с Цукановым еще в гусевской администрации и «переехал» с ним в правительство Калининградской области.

Элитное жилье на федеральный грант
Участок на центральной площади Гусева. Земля до сих пор принадлежит ООО «Березка-комплекс». Соседний участок с номером 39:04:010129:1 записан на Ольгу Маркову.

Ранее RUGRAD.EU писал, что Ольга Маркова в 2008 году приобрела земельный участок площадью 5000 кв. м в самом центре Гусева за 2,1 млн руб. По мнению опрошенных риэлторов, реальная стоимость земельного участка была занижена примерно в 5 раз.

В 2014 году на площади Гусева появился еще один собственник — Русская православная церковь. Строительством Храма Всех Святых на участке 39:04:010129:275 площадью 4,77 тыс. кв. м занимался Николай Цуканов вместе со своим многолетним юристом Александром Воробьевым. Цуканов основал «Фонд поддержки строительства храма — памятника павшим в годы Первой мировой войны», через который финансировалось строительство.

Одним из щедрых жертвователей оказался бывший вице-премьер Александр Егорычев. На центральной площади располагалось знаменитое кафе «Березка» с солярием и VIP-комнатой, которое Егорычев открыл в помещении бывшей столовой завода «Микродвигатель». Помимо того, что «Березка» загораживала вид на Храм Всех Святых со стороны площади, их соседство с кафе Егорычева не особо благословлялось. В августе 2016 года, в день отставки Николая Цуканова с поста губернатора Калининградской области, собственники самостоятельно снесли «Березку». Александр Егорычев, будучи вице-премьером, передал долю в компании ООО «Березка-комплекс» родному брату Антону Егорычеву. Их бизнес-партнер Александр Четырин не понял сноса «Березки» и обратился в суд, заявив, что не давал согласие на демонтаж основного актива компании. Но в итоге проиграл.


Выписка из Росреестра на участок на центральной площади Гусева, который до сих пор принадлежит ООО «Березка-комплекс», аффилированному с Александром Егорычевым.

Практически параллельно со сносом кафе гусевские власти «компенсировали» Александру Егорычеву потерю «Березки»: корпус центральной больницы Гусева в историческом здании на ул. Маяковского, 16 был приватизирован, вместо больницы в нем открыли гостиницу «Империал» с сауной, бассейном и рестораном. Покупателем здания стал некий Сергей Доманин, но через два года оно перешло в собственность ООО «Березка-комплекс».

Александр Егорычев формально больше не имеет отношения к ООО «Березка-комплекс»: сначала он переписал свою долю на брата Антона Егорычева, в декабре 2017 года 50% компании перешли к некоему Александру Алборишвили, другие 50% стали принадлежать самому ООО «Березка-комплекс». Директором компании является Олеся Сафонова, управляющая всем семейным бизнесом и гостевыми домами Александра Егорычева.

Будучи помощником президента по вопросам местного самоуправления, Николай Цуканов входил в федеральную комиссию конкурса «Исторические поселения и малые города», проекты победителей получают деньги из федерального бюджета на благоустройство городов и развитие городских пространств. Все пять проектов, которые представили калининградские муниципалитеты, — Зеленоградск, Светлогорск, Гурьевск, Советск и Гусев — победили в конкурсе, а Николай Цуканов на церемонии подведения итогов конкурса на всякий случай заявил со сцены о своей беспристрастности.

Администрация Гусевского городского округа заявила проект «Русская победа спасла Париж» общей стоимостью 276 млн руб. Предполагалось создание на центральной площади Гусева мемориального комплекса в память о победе в Гумбинненском сражении. Площадь должны были установить стелу «Ангел-хранитель», памятник генералу и военному писателю герою Первой мировой войны Николаю Епанчину, провести озеленение и благоустройство, отреставрировать набережную. На том месте, где собственники земли хотят построить жилой комплекс, авторы проекта хотели поставить сцену и летний амфитеатр.


Проект центральной площади Гусева со сценой и амфитеатром вместо элитного жилья. Источник илл.: Видеоролик — приложение к альбому концепции проекта «Русская победа спасла Париж».

Местные власти были уверены, что Ольга Маркова и ООО «Березка-комплекс» не будут препятствовать тому, чтобы муниципалитет выкупил принадлежащие им земельные участки на площади и включили их в проект, выигравший финансирование от Минстроя РФ.

Но позиция собственников неожиданно изменилась: Маркова и «Березка-комплекс» обратились в администрацию Гусевского городского округа с просьбой скорректировать проект, исключив из него принадлежащие им земельные участки. Они предоставили проект строительства большого трехэтажного здания, архитектором выступил, конечно же, Артур Сарниц. Таким образом, застройщик, помимо возможности построить здание в самом центре Гусева, получит благоустройство территории с историческим памятником за счет Минстроя РФ.

Позиция собственников поставила гусевские власти в неудобную позицию перед Минстроем РФ. Администрация Гусевского городского округа инициировала голосование среди местных жителей, предложив им выбрать между застройкой площади и амфитеатром. Как сообщает гусевская администрация города Гусева, голоса жителей разделились поровну, и теперь судьбу застройки предстоит решить губернатору Антону Алиханову и Минстрою РФ.

Параллельно местные власти пытаются остановить планы застройщиков и защитить свой проект в суде. Администрация Гусева судится с Ольгой Марковой, пытаясь принудительно выкупить ее землю для реализации проекта «Русская победа спасла Париж».
Русская Победа спасла Париж
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Гусевский вестник
# 1Гусевский вестник
А мы так примерно и предполагали!
Сегодня, 17:24   ЦитироватьОтветить4
Просто гость
# 2Просто гость
Ну вот, началось.. того и стоило ожидать)
Сегодня, 17:31   ЦитироватьОтветить3
Гость Пупкин
# 3Гость Пупкин
Администрация Гусевского городского округа инициировала голосование среди местных жителей, предложив им выбрать между застройкой площади и амфитеатром. Как сообщает гусевская администрация города Гусева, голоса жителей разделились поровну, и теперь судьбу застройки предстоит решить губернатору Антону Алиханову и Минстрою РФ.
В гусеве такие интересные голосования 2000 "за" и 2000 "против". Чудеса да и только
Сегодня, 17:40   ЦитироватьОтветить2
Гость Юрий Николаевич
# 4Гость Юрий Николаевич
Блин, впервые слышу. Т.е. меня никто не спрашивал, и я не знал за голосование. Кто то знал?
Сегодня, 17:50   ЦитироватьОтветить2
Старик Хоттабыч
# 5Старик Хоттабыч
Поражаюсь работе нашей администрации. Как можно было участвовать в проектах, зная, что часть земли на площади не принадлежит ей. Сначала землю выкупите, а потом участвуйте и стройте. А теперь строить еще не начали, а уже судебные разборки. 26.05.2018 победили во Всероссийском конкурсе, а судя по ссылке, заявление в суд по земле подали только через пол года 31.10.2018 года. Сейчас собственники поставят администрацию раком во главе с Китаевым. Интересно по зданию бывшего загса. Там тоже собственники не сговорчивые были.
Походу нас ожидает очередной долгострой, сейчас начнутся судилища. Нет хозяина в красном доме на Ульяновых, так му-му. Не управленец он. Ему бы какую-нибудь должность по работе с общественностью, ходить в ДК перед бабушками выступать, соревнования открывать, это его. Год глава администрации, и провалил все и везде. Напишите если есть чем похвастаться!
Сегодня, 18:02   ЦитироватьОтветить5
Депутат
# 6Депутат
Помните историю с баней? Сначала администрация ее продает за 500 000 рублей, а затем выкупает за 11 миллионов рублей.
Что происходит с землей на площади? Сначала ее продали за 350 000 рублей, теперь мы выкупаем за 30 миллионов.
Сегодня, 19:28   ЦитироватьОтветить0
Протуберанец
# 7Протуберанец
"Империя наносит ответный удар". Собственники земельных "наделов" почувствовали коньюктуру рынка, построить элитное жилье и за наши же средства облагородить территорию. Кто от такого откажется. И юристы у них покруче будут, поскольку их консультирует однофамилец (вот совпадение) директора Берёзки.
Сегодня, 19:45   ЦитироватьОтветить0
Риэлтор
# 8Риэлтор
Зачем, что то строить?
Тут кеша на выкупе больше подымут, чем на продаже элитного жилья, которое в Гусеве элитным не может стать по определению.
Но вопрос в другом. 25 миллионов за хостел, 30 миллионов Марковой, 20 миллионов Егорычеву. Вот и кончатся деньги на реконструкцию площади. Или в администрации печатный станок для денег установили?
Сегодня, 19:54   ЦитироватьОтветить0

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