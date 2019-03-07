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Информационный сайт города Гусева

Схема передвижения автомобилей, которая будет действовать во время ремонта центра города

7 марта 2019, 12:19
4 марта генеральный подрядчик в рамках контракта по реконструкции центра города приступил к установке временного ограждения строительной площадки. Теперь движение автомобилей через центральную площадь с улиц Московской, Победы и проспекта Ленина будет закрыто до завершения всех строительно-монтажных и благоустроительных работ.

Для движения пешеходов с правого берега на левый берег организованы специальные дорожки. Также пешеходы и велосипедисты смогут воспользоваться мостом на ул. Школьной и технической эстакадой на ул. Правобережной (возле пожарной части), соединяющие два берега.

Обращаем внимание автомобилистов, что на этот период меняется схема движения автомобильного транспорта:

  • Движение по улице Школьной со стороны перекрестка с ул. Железнодорожной до перекрестка с ул. З. Космодемьянской станет односторонним. Въехать на нее можно будет со стороны ул. Железнодорожной и ул. Профсоюзной.
  • Следуя на автомобиле со стороны проспекта Ленина, вы сможете доехать лишь до перекрестка с ул. З. Космодемьянской и повернуть налево или направо. От перекрестка с ул. З. Космодемьянской движение по ул. Школьной в сторону ул. Железнодорожной будет запрещено.
  • Следуя по ул. З. Космодемьянской со стороны улицы Школьной поворот налево на ул. Тимирязева будет запрещен. Вам придется ехать до ул. Победы. Если вы едете по ул. З. Космодемьянской от перекрестка с ул. Победы, то вам придется повернуть на ул. Тимирязева, потому как от перекрестка с ул. Тимирязева до перекрестка с ул. Школьной движение будет запрещено.
  • Улица Тимирязева временно станет односторонней. По ней можно будет двигаться от перекрестка с ул. З. Космодемьянской до ул. Железнодорожной.
  • По проспекту Ленина со стороны города Нестерова движение будет разрешено только до перекрестка с ул. Толстого. Следуя по ул. Толстого от перекрестка с проспектом Ленина, обратите внимание, что поворот на ул. Саперную запрещен. Также с ул. Ломоносова нельзя повернуть налево на ул. Пушкина. Ул. Ломоносова временно становится «главной», а ул. Московская от перекрестка с ул. Смирнова до площади становится второстепенной.
  • Односторонней становится ул. Почтовая. По ней можно будет двигаться только от перекрестка с ул. Ломоносова в сторону проспекта Ленина.
  • По ул. Пушкина от перекрестка с проспектом Ленина до перекрестка с ул. Ломоносова будет только одностороннее движение.
  • Движение по ул. Саперной от детского сада № 11 до перекрестка с ул. Толстого — одностороннее. При этом ул. Саперная становится в приоритете к ул. Московской и ул. Пушкина.
  • Разделительная полоса напротив ул. Пушкина будет демонтирована. Поэтому автомобили, следующие со стороны города Калининграда, смогут проехать по проспекту Ленина и повернуть налево на ул. Пушкина, чтобы объехать ремонтный участок.

Обращаем внимание, что при организации временной схемы будут установлены дорожные знаки, информационные щиты и указатели. Просим вас быть взаимовежливыми и соблюдать Правила дорожного движения. На перекрестках улиц в час пик будут работать регулировщики. Также сообщаем, что на всех улицах объезда будут установлены знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Автомобили, оставленные водителями в нарушении данных знаков, будут эвакуированы на штрафстоянку.

Администрация города Гусева
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Зритель
# 1Зритель
Дайте схему движения, расписание и остановок городских автобусов по новым маршрутам!!!
Сегодня, 13:03   ЦитироватьОтветить3
каменный гость
# 2каменный гость
норм схема, только надо ломоносова сделать главной о отношению к морской
Сегодня, 13:53   ЦитироватьОтветить3
Андрей (не Петрович)
# 3Андрей (не Петрович)
Ёлы-палы! Во накуролесили. Одно радует, до ноября выучим схему.
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить2
Житель
# 4Житель
Жопа какая то....
Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить1
Водятел
# 5Водятел
Отличная схема.
Правильно потоки развели.
Расписано все грамотно (как навигатор)
Главное не тупить и соблюдать знаки.
Сегодня, 14:29   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 6Гость Гость
А по пр. Ленина от АЗС до ул. Пушкина можно будет по двум полосам ехать? Или там разворот возможен?
Сегодня, 16:19   ЦитироватьОтветить0

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