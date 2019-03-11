В Гусеве состоялся финал муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2019».
За звание «Учитель года» на финишной прямой муниципального этапа конкурса боролись: Юлия Карпова учитель истории и обществознания средней школы № 1 им. С. И. Гусева, Ольга Королева педагог-психолог средней школы № 3, а также Мария Соломникова учитель биологии и химии средней школы № 5. Номинацию «молодой учитель» представила Марта Кухаревич учитель физической культуры средней школы № 1 им. С. И. Гусева.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, все конкурсанты с честью выдержали конкурсные испытания!
В торжественной обстановке был объявлен победитель конкурса, им стала Юлия Карпова учитель истории и обществознания средней школы № 1 им. С. И. Гусева. Юлия Карпова — является выпускницей Калининградского государственного Университета. Педагогический стаж составляет 15 лет. В своей преподавательской деятельности активно внедряет эффективные приемы развития у учащихся навыков и компетенций 21 века. Поздравить, и вручить дипломы всем финалистам и, конечно же, победителю конкурса, пришел глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, а также заместитель главы администрации Людмила Томина.
Пожелаем Юлии Карповой, достойно представить муниципалитет на следующем, региональном этапе конкурса «Учитель года — 2019», а также Марте Кухаревич в номинации «молодой учитель».
Давайте разделим радость победы вместе с победителями, и пожелаем дальнейших профессиональных успехов!
В Гусеве прошёл муниципальный этап конкурса «Учитель года-2019»
11 марта 2019, 18:17
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