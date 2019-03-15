Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В гусевском Доме культуры состоялось торжественное награждение лучших сотрудников сферы ЖКХ, рассказалив пресс-службе администрации округа.
Глава Гусевского городского округа, председатель окружного совета депутатов — Андрей Гнездилов, а также заместитель главы администрации Людмила Томина поздравили собравшихся с профессиональным праздником, поблагодарили за добросовестный труд, и наградили лучших сотрудников благодарственными письмами.
Без людей этих профессий сложно представить современную жизнь, и каждый из них заслуживает слова благодарности за свой труд.
Поздравляем работников ЖКХ с их профессиональным праздником!
Сегодня в городском ДК чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2019, 19:28
ЖКХ Городской дом культуры
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