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Информационный сайт города Гусева

Сегодня в городском ДК чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства

15 марта 2019, 19:28
Сегодня в городском ДК чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В гусевском Доме культуры состоялось торжественное награждение лучших сотрудников сферы ЖКХ, рассказалив пресс-службе администрации округа.

Глава Гусевского городского округа, председатель окружного совета депутатов — Андрей Гнездилов, а также заместитель главы администрации Людмила Томина поздравили собравшихся с профессиональным праздником, поблагодарили за добросовестный труд, и наградили лучших сотрудников благодарственными письмами.

Без людей этих профессий сложно представить современную жизнь, и каждый из них заслуживает слова благодарности за свой труд.

Поздравляем работников ЖКХ с их профессиональным праздником!
ЖКХ Городской дом культуры
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Зритель
# 1Зритель
Мне кажется, или там и вправду 99 процентов всякие начальники и прочий офис?
Сегодня, 21:50   ЦитироватьОтветить
00
Протуберанец
# 2Протуберанец
Зритель,
Так и есть. Все остальные в это время или ветки на деревьях срезали или ещё в каком дерьме ковырялись.
Сегодня, 22:51   ЦитироватьОтветить
20

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