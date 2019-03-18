/ / / Карл-Хайнц Йен — один из ведущих славистов Германии из Гумбиннена

18 марта 2019, 16:43

Владимир Летягин

В 1932 году в Гумбиннене родился Карл-Хайнц Йен. Он закончил 2-й философский факультет по специальности славистика в университете имени Гумбольдта в Берлине.Всю свою зрелую жизнь Карл-Хайнц проработал в родном университете, получив звание профессора. Он блестяще владеет русским, чешским и словацким языками.Карл-Хайнц был ведущим специалистом в Германии по творчеству чехословацких писателей. Он является автором таких монографий, как «24 чехословацких рассказчика» — изданная в Берлине в 1979 году, «Карл Чапек» — изданная в Берлине в 1983 году, «Пражские литературные общества» — изданная в Берлине в 1990 году и многих других.Карлу-Хайнцу принадлежит огромное количество переводов разных авторов с русского, чешского и словацкого языков на немецкий.Сейчас Карл-Хайнц Йен проживает в Берлине.