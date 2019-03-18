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Информационный сайт города Гусева

Карл-Хайнц Йен — один из ведущих славистов Германии из Гумбиннена

18 марта 2019, 16:43
Фото Гумбиннена для иллюстрации
В 1932 году в Гумбиннене родился Карл-Хайнц Йен. Он закончил 2-й философский факультет по специальности славистика в университете имени Гумбольдта в Берлине.

Всю свою зрелую жизнь Карл-Хайнц проработал в родном университете, получив звание профессора. Он блестяще владеет русским, чешским и словацким языками.

Карл-Хайнц был ведущим специалистом в Германии по творчеству чехословацких писателей. Он является автором таких монографий, как «24 чехословацких рассказчика» — изданная в Берлине в 1979 году, «Карл Чапек» — изданная в Берлине в 1983 году, «Пражские литературные общества» — изданная в Берлине в 1990 году и многих других.

Карлу-Хайнцу принадлежит огромное количество переводов разных авторов с русского, чешского и словацкого языков на немецкий.

Сейчас Карл-Хайнц Йен проживает в Берлине.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
302 просмотра   |   4 комментария
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Прохожий
# 1Прохожий
Владимир Делягин, вы публикует старые фото. Может стоит добавлять рядом современное фото этого места.
Это увеличит информативность Ваших публикаций, да и читателям будет интереснее.
Вчера, 17:05   ЦитироватьОтветить
20
Владимир Летягин
# 2Владимир Летягин
Прохожий,
идея верная , но не для этого конкретного материала .
Вчера, 17:25   ЦитироватьОтветить
00
Гость Роман
# 3Гость Роман
Похоже на фото Перекресток нынешней ул. Северная и ул Московской. Я прав?
Вчера, 21:09   ЦитироватьОтветить
00
Протуберанец
# 4Протуберанец
Гость Роман,
Неправ. Перекрёсток Победы и Зои. Слева Сбер, справа аптека и гостиница.
Вчера, 21:56   ЦитироватьОтветить
00

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