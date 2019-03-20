/ / / Карл-Хайнц Моршак — художник и теоретик живописи из Гумбиннена

20 марта 2019, 17:00

Владимир Летягин

В 1940 году в Гумбиннене родился Карл-Хайнц Моршак. В 1972 году он закончил Гамбургский университет изобразительных искусств.После окончания учебы Карл-Хайнц устроился во французскую судоходную компанию и ушел в море. Впечатления от того времени до сих пор отражаются в его реалистичных картинах.Карл-Хайнц является автором ряда фундаментальных работ по теории акриловой и масляной живописи и теории пейзажной живописи. Он занимается изучением стилей живописи. В Европе очень известны его монографии об истории и теории экспрессионизма и импрессионизма.Также широко известный работы Карла-Хайнца, как живописца. Они хорошо продаются и выставляются в галереях Европы.Сейчас Карл-Хайнц проживает на границе с Данией в округе «Земля Шлезвиг-Гольштейн» в городе Кронсхаген.