/ / / Надежда Плевицкая (Винникова) — сестра Кирасирского полка Русской армии

Меньше известен тот факт, что во время Первой мировой войны Надежда Плевицкая была сестрой-сиделкой в госпитале Кирасирского полка русской армии. В этом полку служил офицер Шангин, — второй муж Надежды. Она категорически не хотела с ним расставаться после начала войны.
Кирасирский полк воевал в нашем крае. Об этом рассказывается в мемуарах Надежды Плевицкой, которые издавались во Франции в 1920–1930 годах. Гумбиннену там посвящено несколько страниц, в которых он описан, как типичный прифронтовой город.
Хочется отметить, что Надежда Плевицкая имела огромные гонорары перед началом Первой мировой войны и могла вообще не работать. При этом она не имела никакого медицинского образования и могла только быть сиделкой и выполнять разные обязанности младшего медперсонала. Вероятно, что на этот шаг она пошла из-за своего крестьянского происхождения, так как с детства была приучена к тяжелому труду. Вообще трудно принять тот факт, что певица подобного уровня выполняла роль санитарки.
Памятник на родине певицы в Курской области, село Винниково.
После Великой Октябрьской революции Надежда Плевицкая эмигрировала во Францию. Там она стала очень популярна среди русских эмигрантов.
Поворотным моментом в судьбе Надежды Плевицкой стало знакомство с генералом Скоблиным, который в последующем стал её третьим мужем. Он был завербован советской разведкой и жена Надежда стала выполнять его задания, что привело к печальным последствиям.
В 1937 году Надежда Плевицкая была арестована французской контрразведкой и умерла в тюрьме города Ренн в 1940 году, где отбывала свое наказание.
Владимир Летягин