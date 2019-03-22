Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Надежда Плевицкая (Винникова) — сестра Кирасирского полка Русской армии
Информационный сайт города Гусева

Надежда Плевицкая (Винникова) — сестра Кирасирского полка Русской армии

22 марта 2019, 14:59
В 1879 году в Курской губернии родилась Надежда Плевицкая (Винникова). Она известна в русской истории прежде всего тем, что была любимой певицей Николая II и его жены Александры. Император называл Надежду курским соловьём.

Меньше известен тот факт, что во время Первой мировой войны Надежда Плевицкая была сестрой-сиделкой в госпитале Кирасирского полка русской армии. В этом полку служил офицер Шангин, — второй муж Надежды. Она категорически не хотела с ним расставаться после начала войны.



Кирасирский полк воевал в нашем крае. Об этом рассказывается в мемуарах Надежды Плевицкой, которые издавались во Франции в 1920–1930 годах. Гумбиннену там посвящено несколько страниц, в которых он описан, как типичный прифронтовой город.

Хочется отметить, что Надежда Плевицкая имела огромные гонорары перед началом Первой мировой войны и могла вообще не работать. При этом она не имела никакого медицинского образования и могла только быть сиделкой и выполнять разные обязанности младшего медперсонала. Вероятно, что на этот шаг она пошла из-за своего крестьянского происхождения, так как с детства была приучена к тяжелому труду. Вообще трудно принять тот факт, что певица подобного уровня выполняла роль санитарки.


Памятник на родине певицы в Курской области, село Винниково.

После Великой Октябрьской революции Надежда Плевицкая эмигрировала во Францию. Там она стала очень популярна среди русских эмигрантов.

Поворотным моментом в судьбе Надежды Плевицкой стало знакомство с генералом Скоблиным, который в последующем стал её третьим мужем. Он был завербован советской разведкой и жена Надежда стала выполнять его задания, что привело к печальным последствиям.

В 1937 году Надежда Плевицкая была арестована французской контрразведкой и умерла в тюрьме города Ренн в 1940 году, где отбывала свое наказание.

Владимир Летягин


история Гумбиннен
174 просмотра
2
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Мария Павловна Романова — сестра милосердия 1-й армии
Мария Павловна Романова — сестра милосердия 1-й армии
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс