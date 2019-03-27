Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» главный федеральный инспектор — руководитель приёмной Президента РФ по Калининградской области Сергей Елисеев и глава администрации Александр Китаев провели приём граждан.
На приём было записано 14 человек, из которых пришли только 7, так как вопросы некоторых были решены ранее администрацией округа. В основном вопросы касались сферы ЖКХ. В частности водоснабжения, газификации и вывоза ТКО.
По всем обращениям граждан будут даны поручения. Их решения взяты на контроль федерального инспектора и главы администрации.
Сегодня на приём в городскую администрацию пришли семь человек
27 марта 2019, 18:07приём Админстрация Гусевского района
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