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Информационный сайт города Гусева

Сегодня на приём в городскую администрацию пришли семь человек

27 марта 2019, 18:07
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» главный федеральный инспектор — руководитель приёмной Президента РФ по Калининградской области Сергей Елисеев и глава администрации Александр Китаев провели приём граждан.

На приём было записано 14 человек, из которых пришли только 7, так как вопросы некоторых были решены ранее администрацией округа. В основном вопросы касались сферы ЖКХ. В частности водоснабжения, газификации и вывоза ТКО.

По всем обращениям граждан будут даны поручения. Их решения взяты на контроль федерального инспектора и главы администрации.
приём Админстрация Гусевского района
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# 1Старик Хоттабыч
Комментарий удалён. Причина: жалобы, оскорбление.
Сегодня, 18:40   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 2Гость Гость
Это кто на фото Китаев ? Или он пластическую операцию сделал? Сидит себе хоть бы хны как не в чем не бывало? Знак интересно убрал?
Сегодня, 18:41   ЦитироватьОтветить
10
О
# 3Остервенелая выхухоль
Комментарий удалён. Причина: жалобы, оскорбление.
Сегодня, 18:44   ЦитироватьОтветить
30

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