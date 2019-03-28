/ / / В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр с современным ангиографом

В ходе рабочего выезда в Гусевский городской округ в четверг, 28 марта, Антон Алиханов ознакомился с новым направлением оказания медицинских услуг на базе районной больницы.
На приобретение оборудования для создания полномасштабной профильной структуры, а также капитальный ремонт специально выделенных помещений в 2018 году из регионального бюджета было направлено 72 миллиона рублей. Еще 4 миллиона добавились из собственных средств больницы.
В настоящий момент в помещениях сосудистого центра полностью завершен капитальный ремонт, смонтирован ангиограф экспертного класса. Аппарат позволит проводить более семисот хирургических манипуляций в год. Параллельно с 26 марта начался первый этап обучения персонала — врачей рентген-лаборантов, которые буду задействованы в работе в специализированной рентген-операционной.
«Ангиограф такого класса, которых по стране всего несколько единиц, а в регионе он первый, позволит выполнять весь спектр сосудистых хирургических вмешательств — как диагностических, так и серьезных операций на сосудах, — оценил возможности нового аппарата рентген-эндоваскулярный хирург Гусевской ЦРБ Алексей Сафуанов. — Это оборудование помогает хирургу обеспечить высокое качество проведения эндоваскулярной операции любого уровня».
По словам главного врача больницы Ольги Герцог, новый ангиограф сможет работать в режиме компьютерного томографа, что является очень значимым моментом в обеспечении бесперебойной работы сосудистого центра. Ряд планируемых мероприятий позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, приблизить ее к населению и тем самым спасти сотни человеческих жизней. Кроме того, сократится время доставки пациента из отдаленных муниципалитетов. Центр, в котором будут проходить лечение жители со всего востока области, рассчитан на проведение более 700 хирургических манипуляций в год. В перспективе планируется увеличение мощности кардиологического отделения Гусевской больницы с 15 до 30 коек, блока реанимации и интенсивной терапии этой структуры — с трех до шести. Первых пациентов сосудистый центр примет летом этого года после прохождения процедуры лицензирования.
«Оборудование в центре очень высокого уровня и сегодня очень востребовано, поэтому все эти ресурсы необходимо использовать максимально эффективно, с тем, чтобы нам повысить качество, оперативность и доступность такого вида медицинской помощи, а мы поможем и дальше ее развивать», — отметил Антон Алиханов.
Помимо нового сосудистого центра губернатор посетил стоматологическую поликлинику, в которой в ближайшее время начнется второй этап капитального ремонта. В ноябре–декабре 2017 года работы были проведены в части помещений детского блока. Средства в размере 1 миллиона рублей были выделены из регионального бюджета. В этом году капитальный ремонт будет продолжен, в областной казне на эти цели предусмотрено 6,3 миллиона рублей. Работы планируется завершить в ноябре этого года. Антон Алиханов дал поручение изыскать порядка 800 тыс. рублей для оборудования двух дополнительных рабочих мест врачей-стоматологов и приобретения оборудования.
Еще одним пунктом программы посещения главой региона гусевских объектов здравоохранения стало вручение ключей от служебных квартир четырем сотрудникам больницы, переехавшим из Красноярска и Челябинска. Счастливыми новоселами стали в том числе Алексей Сафуанов и его жена — сердечно-сосудистый хирург. Еще три квартиры остались в резерве, но в связи с тем, что в Гусев в ближайшее время приедут офтальмолог, неонатолог, терапевты и другие специалисты, Антон Алиханов дал поручение региональному минздраву подготовить предложения по внесению поправок в бюджет с целью приобретения еще нескольких квартир для врачей. Также губернатор поручил Агентству по имуществу проработать механизм, который позволит по истечении определенного срока получать медицинским специалистам в муниципалитетах служебное жилье в собственность.
В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр с современным ангиографом
28 марта 2019, 17:34
больница Антон Алиханов
596 просмотров | 5 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 18:14
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