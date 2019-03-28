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В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр с современным ангиографом

28 марта 2019, 17:34
В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр с современным ангиографом
В ходе рабочего выезда в Гусевский городской округ в четверг, 28 марта, Антон Алиханов ознакомился с новым направлением оказания медицинских услуг на базе районной больницы.

На приобретение оборудования для создания полномасштабной профильной структуры, а также капитальный ремонт специально выделенных помещений в 2018 году из регионального бюджета было направлено 72 миллиона рублей. Еще 4 миллиона добавились из собственных средств больницы.

В настоящий момент в помещениях сосудистого центра полностью завершен капитальный ремонт, смонтирован ангиограф экспертного класса. Аппарат позволит проводить более семисот хирургических манипуляций в год. Параллельно с 26 марта начался первый этап обучения персонала — врачей рентген-лаборантов, которые буду задействованы в работе в специализированной рентген-операционной.

«Ангиограф такого класса, которых по стране всего несколько единиц, а в регионе он первый, позволит выполнять весь спектр сосудистых хирургических вмешательств — как диагностических, так и серьезных операций на сосудах, — оценил возможности нового аппарата рентген-эндоваскулярный хирург Гусевской ЦРБ Алексей Сафуанов. — Это оборудование помогает хирургу обеспечить высокое качество проведения эндоваскулярной операции любого уровня».

По словам главного врача больницы Ольги Герцог, новый ангиограф сможет работать в режиме компьютерного томографа, что является очень значимым моментом в обеспечении бесперебойной работы сосудистого центра. Ряд планируемых мероприятий позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, приблизить ее к населению и тем самым спасти сотни человеческих жизней. Кроме того, сократится время доставки пациента из отдаленных муниципалитетов. Центр, в котором будут проходить лечение жители со всего востока области, рассчитан на проведение более 700 хирургических манипуляций в год. В перспективе планируется увеличение мощности кардиологического отделения Гусевской больницы с 15 до 30 коек, блока реанимации и интенсивной терапии этой структуры — с трех до шести. Первых пациентов сосудистый центр примет летом этого года после прохождения процедуры лицензирования.

«Оборудование в центре очень высокого уровня и сегодня очень востребовано, поэтому все эти ресурсы необходимо использовать максимально эффективно, с тем, чтобы нам повысить качество, оперативность и доступность такого вида медицинской помощи, а мы поможем и дальше ее развивать», — отметил Антон Алиханов.

Помимо нового сосудистого центра губернатор посетил стоматологическую поликлинику, в которой в ближайшее время начнется второй этап капитального ремонта. В ноябре–декабре 2017 года работы были проведены в части помещений детского блока. Средства в размере 1 миллиона рублей были выделены из регионального бюджета. В этом году капитальный ремонт будет продолжен, в областной казне на эти цели предусмотрено 6,3 миллиона рублей. Работы планируется завершить в ноябре этого года. Антон Алиханов дал поручение изыскать порядка 800 тыс. рублей для оборудования двух дополнительных рабочих мест врачей-стоматологов и приобретения оборудования.

Еще одним пунктом программы посещения главой региона гусевских объектов здравоохранения стало вручение ключей от служебных квартир четырем сотрудникам больницы, переехавшим из Красноярска и Челябинска. Счастливыми новоселами стали в том числе Алексей Сафуанов и его жена — сердечно-сосудистый хирург. Еще три квартиры остались в резерве, но в связи с тем, что в Гусев в ближайшее время приедут офтальмолог, неонатолог, терапевты и другие специалисты, Антон Алиханов дал поручение региональному минздраву подготовить предложения по внесению поправок в бюджет с целью приобретения еще нескольких квартир для врачей. Также губернатор поручил Агентству по имуществу проработать механизм, который позволит по истечении определенного срока получать медицинским специалистам в муниципалитетах служебное жилье в собственность.
больница Антон Алиханов
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Новость отредактирована Сегодня, 18:14
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Г
# 1Гость Гость
Цирк уехал, клоуны остались.
Сегодня, 17:42   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 2Жаль
Жаль что главный циркач региона не забрал с собой главного клоуна больницы.
Сегодня, 17:51   ЦитироватьОтветить
20
т
# 3так
В Калининграде хоть уверенность была, что операции будут проходить успешно( там персонал по опытнее),а тут теперь залечивать по полной будут((( В общем искренне сочувствую людям , сердечно-сосудистыми заболеваниями !(((
Сегодня, 17:51   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 4Гость Гость
Будет как в армии. Если не знаешь как пользоваться новой, незнакомой техникой, её лучше так и оставить не распакованной, от греха подальше. Потом будет легче сдать должность новому руководителю. Да и её обслуживание и ремонт, при поломке, ещё тот гемморой. 
Сегодня, 18:30   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 5Гость Галина
В Гусеве есть очень хорошие врачи.  И чтобы их было больше, необходимо обеспечивать квартирами. Только должны быть гарантии, что они надолго задержатся в нашем городе. А министр здравоохранения должен заботиться, чтобы все врачи повышали свою квалификацию учась на курсах, где они должны изучать новые методы лечения, новые лекарства и новое оборудование. Это касается и преподавателей. Достойная работа, должна оплачиваться достойно.
Сегодня, 18:48   ЦитироватьОтветить
20

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