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Информационный сайт города Гусева

Суд оправдал врача-акушера гусевского роддома, обвинявшуюся в смерти младенца

29 марта 2019, 17:22
Суд оправдал врача-акушера гусевского роддома, обвинявшуюся в смерти младенца
Вынесен оправдательный приговор акушеру-гинекологу гусевского роддома, которую обвиняли в смерти новорожденного. Об этом «Клопс» сообщили в Гусевском городском суде.

Врача признали невиновной и не нашли в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следствие длилось около года, акушерке грозило до трёх лет лишения свободы.

Как рассказала потерпевшая, доктор не скрывала радости после оглашения приговора. По словам мамы малыша Анастасии Егоровой, с 2016 года по делу было проведено четыре экспертизы, в том числе с участием опытных специалистов из Санкт-Петербурга.

«Первые три указывали на нарушения со стороны врача. Последняя экспертиза полностью опровергает выводы предыдущих экспертов, и это странно, что суд учёл именно их», — сообщила Анастасия.

Гражданский иск, который подала Егорова к гусевской ЦРБ , суд рассмотрит после вступления в законную силу приговора акушеру.

Адвокат потерпевшей Антон Самоха добавил, что они категорически не согласны с оправдательным приговором и будут его оспаривать. В ближайшее время он составит апелляционную жалобу и направит её в Калининградский областной суд.

Историю мамы, потерявшей новорожденного малыша, «Клопс» рассказывал в 2016 году. Медики прокололи женщине плодный пузырь, а через 20 часов после схваток и безуспешных попыток пациентки родить стали давить ей на живот. Малыш, страдавший рядом патологий, прожил всего пять месяцев.
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Ж
# 1Житель
Вот не удивили(((((
Сегодня, 17:39   ЦитироватьОтветить
30
6
# 2666
Да здравствует наш самый гуманный суд в мире!
Сегодня, 19:36   ЦитироватьОтветить
10

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