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Сегодня Гусев посетили депутат госдумы Валентина Пивненко и зампредседателя облдумы Александр Богданов

29 марта 2019, 21:34
Сегодня Гусев посетили депутат госдумы Валентина Пивненко и зампредседателя облдумы Александр Богданов
Сегодня депутат Государственной Думы первый заместитель председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и дальнего Востока Валентина Пивненко вместе с первым заместителем председателя Калининградской областной Думы Александром Богдановым посетили Гусев.

Депутаты встретились с главой администрации Александром Китаевым и председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым. Во время встречи стороны обсудили вопросы приграничного сотрудничества в рамках международных программ, договорились о совместных действиях в работе над проектами и обмене опытом участия в проектах с международными партнерами и региональной властью, так как Гусевский городской округ один из немногих муниципалитетов Калининградской области, преуспевший в  реализации программ «Россия-Польша 2014-2020» и «Россия-Литва 2014-2020».

Кроме того, за круглым столом были затронуты вопросы межрегионального сотрудничества. В частности, обсудили меры взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями.

Александр Китаев и Андрей Гнездилов провели экскурсию для гостей по нашему красивому городу.
Админстрация Гусевского района
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