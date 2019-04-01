/ / / Первые секретари РК ВЛКСМ в Гусеве

1 апреля 2019, 22:32

Владимир Летягин

В 1946 году в нашем городе был образован районный комитет ВЛКСМ. Его возглавил Косякин Дмитрий Филипович 1923 года рождения, который был направлен Гусев по распоряжению центрального комитета.Косякин работал в нашем городе до марта 1950 года и был уволен из-за очень плохих показателей. Под его руководством работа районного комитета практически остановилась. Видимо сказались недостаточное образование и молодой возраст. Вызывает недоумение такое долгое пребывание на посту безграмотного руководителя.На замену пришёл Прудников Михаил Иванович. До этого он работал агрономом. Его пребывания на посту первого секретаря продлилось год. Он был уволен с негативной характеристикой. Не помогло даже фронтовое прошлое.В 1951 году районный комитет ВЛКСМ города Гусева возглавил тоже бывший фронтовик Семёнов Виктор Дмитриевич. До прихода на руководящую должность в комсомол он работал парторгом в совхозе № 140. На руководящей должности в комсомоле он пробыл два года, после чего устроился зоотехником.В 1953 году место руководителя районного комитета ВЛКСМ заняла Сергеева Анна Сергеевна. До этого она работала учительницей, старшей пионервожатой и вторым секретарем Гусевского районного комитета ВЛКСМ. В 1954 году Анна Сергеевна уехала из Гусева по семейным обстоятельствам.Далее на должность руководителя районного комитета ВЛКСМ был назначен Макаров Иван Николаевич. До этого он работал педагогом в Твери. Его пребывание на этой должности продлилась до 1959 года. После руководящей должности в комсомоле он работал директором школы номер 1, в гороно и горисполкоме города Гусева, а с 1969 года на различных должностях в обкоме КПСС и облисполкоме.С 1959 по 1960 годы гусевским районным комитетом ВЛКСМ руководил Шалаев Петр Васильевич. До этого он работал в нашем городе на комбикормовом заводе и вторым секретарем местного районного комитета ВЛКСМ. После освобождения от должности первого секретаря вернулся на работу в промышленность.