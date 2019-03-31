/ / / Педагог из Гусева о флешмобе учительниц в купальниках: детям не интересны ваши телеса

31 марта 2019, 19:53

«Сейчас по всей стране начался флэшмоб безумных теток-училок #учителятожелюди… Естественно, мы люди… Но разные, — пишет Гриб. — Есть Учитель от Бога, а есть училки… К чему это я? Ко мне постучались мои бывшие самые первые студенты и сказали, что узнав о моей проблеме, хотят приехать в гости и помочь в меру своих возможностей… А ведь мы с ними не сидели в кафе, не фоткались в купальниках — мы работали, засучив рукава, в резиновых сапогах, на самых трудных участках работы, и гоняла я их на экзаменах, как могла! Так вот: детям и остальной части населения неинтересны ваши телеса, они настороженно относятся к таким откровениям… Учитель должен оставаться Учителем! С большой буквы!»