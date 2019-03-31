Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Педагог из Гусева о флешмобе учительниц в купальниках: детям не интересны ваши телеса
Информационный сайт города Гусева

Педагог из Гусева о флешмобе учительниц в купальниках: детям не интересны ваши телеса

31 марта 2019, 19:53
Педагог из Гусева о флешмобе учительниц в купальниках: детям не интересны ваши телеса Фото Оксаны Гриб с её страницы в Фейсбуке.
После увольнения за снимок в спортивном купальнике учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой российские педагоги запустили флешмоб в ее поддержку и тоже начали выкладывать свои фото в купальниках в соцсети с хэштегом #учителятожелюди.

Против этой акции выступила педагог из Гусева Оксана Гриб, которая заявила на своей персональной странице в фейсбуке, что флешмоб отвлекает учителей от их главной цели — воспитания детей.

«Сейчас по всей стране начался флэшмоб безумных теток-училок #учителятожелюди… Естественно, мы люди… Но разные, — пишет Гриб. — Есть Учитель от Бога, а есть училки… К чему это я? Ко мне постучались мои бывшие самые первые студенты и сказали, что узнав о моей проблеме, хотят приехать в гости и помочь в меру своих возможностей… А ведь мы с ними не сидели в кафе, не фоткались в купальниках — мы работали, засучив рукава, в резиновых сапогах, на самых трудных участках работы, и гоняла я их на экзаменах, как могла! Так вот: детям и остальной части населения неинтересны ваши телеса, они настороженно относятся к таким откровениям… Учитель должен оставаться Учителем! С большой буквы!»

Как сообщает «Комсомольская правда», Оксана Гриб работала в Гусевском агропромышленном колледже преподавателем 11 спецдисциплин, сейчас она работает в школе № 5 города Гусева педагогом дополнительного образования, а также учителем биологии и классным руководителем 6-го класса.
флешмоб учитель
468 просмотров   |   7 комментариев
4 голоса
Другие новости по теме
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Лариса Бесшапочникова: моя миссия — помогать «особым детям» стать полноправными членами общества
Лариса Бесшапочникова: моя миссия — помогать «особым детям» стать полноправными членами общества
«Учитель года - 2016» и «Воспитатель года - 2016»
«Учитель года - 2016» и «Воспитатель года - 2016»
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
п
# 1пьер без уха
Разумные слова ,разумного человека- настоящего педагога...
Сегодня, 20:17   ЦитироватьОтветить
64
Ж
# 2Жизнь
Во! Как ! " После увольнения за снимок в спортивном купальнике учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой российские педагоги запустили флешмоб в ее поддержку и тоже начали выкладывать свои фото в купальниках в соцсети с хэштегом "- молодцы , поддержали коллегу ! Поддержали  Татьяну против произвола чинуш, против неуважения к человеку в целом. Никому из тех, кто купается в проруби на Крещение, не предлагают уволиться, хотя в нем любят искупаться и высокопоставленные чиновники, и чиновники рангом поменьше, и даже президент. И что-то не было видно, чтобы они окунались в деловых костюмах, а как и положено, в купальных. И зачем они после купания выкладывают свои фото " с телесами " в СМИ ? Загадка !
«Сейчас по всей стране начался флэшмоб безумных теток-училок  ....." , а фото автора статьи О. Гриб можно отнести к флэшмобу или нет ? Не отвлекает ли ее фото от " от их главной цели — воспитания детей..." Маразм ! Человеку, если он и учитель, нельзя прийти в бассейн, на пляж, нельзя зайти в ресторан, в кафе..., а вдруг там выпускники или ученики с родителями празднуют что-либо, или еще по какому-то поводу собрались. Никто бы Татьяну Кувшинникову и не заметил в соц сетях, только тот круг, кому она известна. Но снова наша система сделала из нее " героя ", тем самым еще раз доказав, что человек " тварь дрожащая, а не право имеющая ..."

Сегодня, 20:23   ЦитироватьОтветить
112
7
# 3777
К чему ЭТО тут?  grimacing 
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 4Гость Гость
Сама выглядит на фото, как прости ты меня тут-ка. А других осуждает.
Сегодня, 21:54   ЦитироватьОтветить
30
З
# 5Зритель
Я так понимаю, эта женщина, нисколько не стесняясь, назвала себя Учителем от Бога, а тех, кто решил действием подержать коллегу- училками ( в уничижительном ключе)?!.. 

Сегодня, 22:25   ЦитироватьОтветить
40
Н
# 6Не гриб
Я не понимаю зачем в новостях мнение хрен пойми кого о хрен пойми чём?

Зритель,
Так фейсбук полистай, она типа супервумен за мир во всем мире, за идеалы и прочую чушь.  laughing
Как правило "особо правильные" люди в душе самые поганые люди.
Сегодня, 22:31   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 7Гость Пупкин
Рад, что своё мнение стали высказывать не только депутаты, но и обычные люди. Имеет право.
А как учитель она молодец, как политик только ещё учиться. Политика грязное дело. Сейчас её ой как могут запачкатб за то, что она имеет своё мнение.
Сегодня, 23:16   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»