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Разработан виртуальный 3D гид «Гусев 360°»

2 апреля 2019, 17:34
Разработан виртуальный 3D гид «Гусев 360°»
В целях популяризации туристического потенциала Гусевского округа, увеличения количества туристов, а также повышения уровня доступности навигации отделом потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации МО «Гусевский городской округ» разработан виртуальный 3D гид «Гусев 360°».

Для максимальной передачи уникальности достопримечательностей округа применялась аэросъемка. С помощью гида можно самостоятельно построить туристический маршрут для путешествий пешком, на велосипеде или автомобиле.

В дальнейшем, во взаимодействии с жителями, гостями, предпринимателями округа, приложение будет дополняться новыми маршрутами, фото и видеороликами объектов туристического притяжения, информацией о местах размещения и питания.

«Гусев 360°» размещен на сайте виртуального гида по городам.

Услышать рассказ персонального гида об истории города и туристических объектах можно также используя «Аудиогид Гусев-Гумбиннен» на сайте izi.travel.

Путешествуйте с удовольствием!
туризм
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