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Информационный сайт города Гусева

Вдоль набережной реки Писса установили скамейки и урны

3 апреля 2019, 19:04
Вдоль набережной реки Писса установили скамейки и урны
В результате обращения жителей города к главе местной администрации Александру Китаеву сегодня сотрудниками МУП «Чистота» были установлены скамейки и урны вдоль реки Писса от памятника «Штыковая атака» до моста на улице Школьной. Также были установлены урны на улице Советской.

Лавочки и урны были демонтированы в сквере у памятника В. И. Ленину, который сейчас является частью строительной площадки по реконструкции центральной части города.

Также ранее с площади были убраны большие железобетонные вазоны. Сейчас они находятся на разделительной полосе по улице Московской.
Писса
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