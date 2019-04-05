Сегодня в правительстве области прошли инструкторско-методические сборы с призывной комиссией области и призывными комиссиями муниципальных образований.
По итогам работы в 2018 году победителем ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе вновь признан Гусевский городской округ. Заместитель председателя Правительства Калининградской области Илья Баринов вручил Александру Китаеву Переходящий кубок.
В мероприятии под руководством заместителя председателя областного правительства Ильи Баринова приняли участие главы администраций как председатели призывных комиссий муниципальных образований, военные комиссары муниципалитетов, руководители территориальных органов МВД России по Калининградской области.
На сборах были подведены итоги осеннего призыва на военную службу, а также определены основные задачи весенней призывной кампании 2019 года. По информации военного комиссара Калининградской области Юрия Бойченко, этой весной призовут служить чуть более тысячи жителей региона. В весеннем призыве 2019 года продолжится практика приема призывников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, на военную службу по контракту на должности солдат и матросов, сержантов и старшин. В 2018 году для прохождения военной службы по контракту направлено 73 призывника.
Впервые в прошедшую призывную кампанию 20 призывников были направлены для прохождения военной службы по призыву в научно-производственную роту при Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Эта практика направления призывников будет продолжена и в последующих призывах, сообщил военком.
«В ходе призыва в войска направлен 141 призывник, подготовленный по военно-учетным специальностям (100% от установленного задания на отправку специалистов в войска), из них по водительским специальностям — 136 призывников», — отметил Юрий Бойченко.
Гусевский округ признан первым в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе
5 апреля 2019, 13:43
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