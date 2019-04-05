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Сегодня на территории ФОКа прошёл конкурс скворечников и кормушек

5 апреля 2019, 20:23
Сегодня на территории ФОКа прошёл конкурс скворечников и кормушек
Сегодня на территории ФОКа были подведены итоги конкурса скворечников и кормушек «С Новосельем!», который стартовал 25 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Участники проявили невероятную фантазию и творчество, смастерив оригинальные скворечники и кормушки для пернатых друзей. Выбрать лучших было не просто, ведь каждая работа уникальна, а представлено их было более 100, это рекордное количество!

Победители конкурса «С Новосельем!» в номинациях:

  1. «Классика жанра» — скворечник — Адам Кашкаров, 13 лет, Калининская школа;
  2. «Классика жанра» — кормушка — Павел Котов, 7 лет, Школа № 3;
  3. «Оригинальность исполнения» — скворечник — Алина Гагарина, 8 лет, Школа № 1;
  4. «Оригинальность исполнения» — скворечник — Степан Швидко, 5 лет, Детский сад № 19;
  5. «Оригинальность исполнения» — скворечник — Валерия Блыщик, 9 лет, Школа № 5;
  6. «Оригинальность исполнения» — кормушка — Денис Климов, 8 лет, Школа № 1;
  7. «Оригинальность исполнения» — кормушка — Татьяна Ижица, 6 лет, Детский сад № 11 «Центр развития ребёнка»;
  8. «Оригинальность исполнения» — кормушка –Варвара Букурова, 6 лет, Детский сад № 6.

За работу «Скворечник» третье место разделили Сергей Болгов из школы № 1 и Полина Шпетр из детского сада № 19. Вторые места достались Тимофею Фомичеву из школы № 1 и Софье Бехтеревой из детского сада № 26. Победителями стали Тимур Катунин и Влад Максимов, ученики школы № 1.

В работе «Кормушка» обладателями первого места стали Андрей Богов из школы № 1 и Ольга Тарасенко из кадетского корпуса. Вторые места заняли Эдуард Мазурук из школы № 1 и Максим Титенберг из детского сада № 14. Полина Лукша из детского сада № 19 и Богдан Яковлев из детского сада № 22 заняли третьи места.

Все победили были награждены дипломами и сертификатами.
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