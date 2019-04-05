/ / / Сегодня на территории ФОКа прошёл конкурс скворечников и кормушек

Участники проявили невероятную фантазию и творчество, смастерив оригинальные скворечники и кормушки для пернатых друзей. Выбрать лучших было не просто, ведь каждая работа уникальна, а представлено их было более 100, это рекордное количество!
Победители конкурса «С Новосельем!» в номинациях:
- «Классика жанра» — скворечник — Адам Кашкаров, 13 лет, Калининская школа;
- «Классика жанра» — кормушка — Павел Котов, 7 лет, Школа № 3;
- «Оригинальность исполнения» — скворечник — Алина Гагарина, 8 лет, Школа № 1;
- «Оригинальность исполнения» — скворечник — Степан Швидко, 5 лет, Детский сад № 19;
- «Оригинальность исполнения» — скворечник — Валерия Блыщик, 9 лет, Школа № 5;
- «Оригинальность исполнения» — кормушка — Денис Климов, 8 лет, Школа № 1;
- «Оригинальность исполнения» — кормушка — Татьяна Ижица, 6 лет, Детский сад № 11 «Центр развития ребёнка»;
- «Оригинальность исполнения» — кормушка –Варвара Букурова, 6 лет, Детский сад № 6.
За работу «Скворечник» третье место разделили Сергей Болгов из школы № 1 и Полина Шпетр из детского сада № 19. Вторые места достались Тимофею Фомичеву из школы № 1 и Софье Бехтеревой из детского сада № 26. Победителями стали Тимур Катунин и Влад Максимов, ученики школы № 1.
В работе «Кормушка» обладателями первого места стали Андрей Богов из школы № 1 и Ольга Тарасенко из кадетского корпуса. Вторые места заняли Эдуард Мазурук из школы № 1 и Максим Титенберг из детского сада № 14. Полина Лукша из детского сада № 19 и Богдан Яковлев из детского сада № 22 заняли третьи места.
Все победили были награждены дипломами и сертификатами.