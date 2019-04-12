/ / / Владимир Дацюк ушёл с поста председателя совета ветеранов

Одним из девяти вопросов конференции, на которой присутствовали 76 человек организации, был вопрос о выборах нового состава президиума Совета и его председателя. Этот пост в течение многих лет бессменно занимал Владимир Дацюк.
«Владимир Николаевич много лет активно принимает участие в общественной жизни города, — говорит глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, — за что ему огромное спасибо».
Глава округа вручил Владимиру Дацюку грамоту от Совета депутатов за активную добросовестную общественную работу.
Во время выборов председателя Владимир Дацюк предложил на эту должность две кандидатуры: Александра Скороходова и Раису Лёгонькую. Оба кандидата в свою очередь взяли самоотвод.
Член президиума Совета Тамара Хмарская и председатель конференции Зоя Залящева предложили избрать председателем Василия Коляго, который уже возглавляет Совет ветеранов 18-й гвардейской мотострелковой дивизии — 79 ОМБ. За его кандидатуру проголосовали 75 делегатов конференции. Также на конференции рассматривали вопросы патриотического воспитания молодёжи и подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.