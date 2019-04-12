Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Владимир Дацюк ушёл с поста председателя совета ветеранов
Информационный сайт города Гусева

Владимир Дацюк ушёл с поста председателя совета ветеранов

12 апреля 2019, 10:23
Владимир Дацюк ушёл с поста председателя совета ветеранов
29 марта в актовом зале Гусевской ДШИ состоялась отчётно-выборная конференция местной общественной организации Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Одним из девяти вопросов конференции, на которой присутствовали 76 человек организации, был вопрос о выборах нового состава президиума Совета и его председателя. Этот пост в течение многих лет бессменно занимал Владимир Дацюк.

«Владимир Николаевич много лет активно принимает участие в общественной жизни города, — говорит глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, — за что ему огромное спасибо».

Глава округа вручил Владимиру Дацюку грамоту от Совета депутатов за активную добросовестную общественную работу.

Во время выборов председателя Владимир Дацюк предложил на эту должность две кандидатуры: Александра Скороходова и Раису Лёгонькую. Оба кандидата в свою очередь взяли самоотвод.

Член президиума Совета Тамара Хмарская и председатель конференции Зоя Залящева предложили избрать председателем Василия Коляго, который уже возглавляет Совет ветеранов 18-й гвардейской мотострелковой дивизии — 79 ОМБ. За его кандидатуру проголосовали 75 делегатов конференции. Также на конференции рассматривали вопросы патриотического воспитания молодёжи и подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
ветераны
444 просмотра   |   3 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
В ГДК прошла отчетная конференция местной организации Всероссийского общества слепых
В ГДК прошла отчетная конференция местной организации Всероссийского общества слепых
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
В Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работников
В Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работников
В
# 1Ветеран
Ну и слава Богу! К Дацуку у меня отношение неоднозначное..
Сегодня, 13:31   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
На Шматко похож. Ё-маё.
Сегодня, 13:38   ЦитироватьОтветить
00
П
# 3Протуберанец
В советское время я ещё понимаю был выхлоп от этой должности, а сейчас? Многие ветераны даже парадной формы после службы не оставили. На парад выходят по гражданке, как бы стыдясь своей прошлой службы. 
Сегодня, 14:13   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»