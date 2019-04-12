/ / / Радио «Русский край»: о навозных реках и равнодушных берегах Гусева

12 апреля 2019, 11:17

Андрей Иванчатенко: «Я заметил, что на речке Нерпа вода стала очень серая и нехорошо пахнущая. Запах похож на навоз. Видно опять какой-то из нерадивых хозяйственников выбрасывает нечистоты. Здесь [в Гусеве — прим. ред.] речка проходит по территории СНТ „Дружба“, „Металлист“ … Стала появляться пена, подошёл ближе и заметил запах неприятный. Сначала не обратил внимания. На следующий день поехал на дачу [ «Я заметил, что на речке Нерпа вода стала очень серая и нехорошо пахнущая. Запах похож на навоз. Видно опять какой-то из нерадивых хозяйственников выбрасывает нечистоты. Здесь [в Гусеве — прим. ред.] речка проходит по территории СНТ „Дружба“, „Металлист“ … Стала появляться пена, подошёл ближе и заметил запах неприятный. Сначала не обратил внимания. На следующий день поехал на дачу [ посёлок Юдино — прим. ред.]. Я люблю рыбачить, поэтому целенаправленно пошёл к этой речке, она протекает возле дачи в лесу. Стал подходить и опять почувствовал неприятный этот запах, грубо говоря, звериных испражнений. Такой сброс был где-то и лет 6 назад. Ну, и вода тоже мутная. И хорошо особенно было видно пену. Когда вода грязная, она начинает больше пениться. Я понюхал эту пену, и подозрение моё ещё больше усилилось. Я знаю откуда течёт Нерпа, поднялся где-то на 1 км повыше, и там тоже вода мутная. Тогда я узнал примерное направление, откуда это может быть».

Андрей Иванчатенко: «Там посёлок Юдино. Недалеко от посёлка есть свинокомплекс. И как раз от этого свинокомплекса идёт гидромелиоративный канал, и он весь заполнен навозной жижей. Откуда она там появилась — это уже пусть догадываются люди. Навряд ли кто-то его привёз специально. Рядом стоит свинокомплекс. Если с Юдино — вряд ли у них столько коров и свиней».

Андрей Иванчатенко: «Эти каналы идут и от Юдино, от свинокомплекса, ещё в чисто поле, но в одном каналы соединяются и дальше идут одним каналом в сторону леса, а через него в город и там уже впадают в Писсу. В лесу они „проходят“ Нерпу, а далее впадают в Писсу. Канал, который идёт от свинокомплекса — весь в этой навозной жиже. Другие два канала в этом месте соединения чистые. И как-то странно этот навозный канал смешивается с двумя другими. Не напрямую, а как будто из-под земли. Как будто под землёй есть специально проложенная труба. Там из-под воды получается такой некий гейзер. В том месте, где эти три канала встречаются, всё поросшее травой и на первый взгляд не видно, что они смешиваются».

Прибалтийская Мясная Компания Три: «Нам такие жалобы, честно говоря, не поступали. Я так полагаю, что жалобы должны направляться сначала в администрацию района. А оттуда сигнал должен поступать нам. Но у нас никаких сигналов не было».

Сергей Каюков: «Нерпа не проходит мимо свинокомплекса. Нерпа далеко от свинокомплекса километра на 1,5. У „Прибалтийской Мясной Компании Три“ закрытый цикл — они никого не впускают и не выпускают».

Денис Ким: «В первый раз слышу. Даже жалоб не было. В последнее время ни одной.



Корреспондент: Планируется какая-то проверка теперь?



Денис Ким: Если будут обращения, то, конечно, будет. Пусть граждане нам напишут или позвонят, мы поедем».

Радио «Русский край»

Программа «Специальный репортаж»

Елизавета Филиппова