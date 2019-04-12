/ / / Радио «Русский край»: о навозных реках и равнодушных берегах Гусева

Андрей Иванчатенко: «Я заметил, что на речке Нерпа вода стала очень серая и нехорошо пахнущая. Запах похож на навоз. Видно опять какой-то из нерадивых хозяйственников выбрасывает нечистоты. Здесь [в Гусеве — прим. ред.] речка проходит по территории СНТ „Дружба“, „Металлист“ … Стала появляться пена, подошёл ближе и заметил запах неприятный. Сначала не обратил внимания. На следующий день поехал на дачу [посёлок Юдино — прим. ред.]. Я люблю рыбачить, поэтому целенаправленно пошёл к этой речке, она протекает возле дачи в лесу. Стал подходить и опять почувствовал неприятный этот запах, грубо говоря, звериных испражнений. Такой сброс был где-то и лет 6 назад. Ну, и вода тоже мутная. И хорошо особенно было видно пену. Когда вода грязная, она начинает больше пениться. Я понюхал эту пену, и подозрение моё ещё больше усилилось. Я знаю откуда течёт Нерпа, поднялся где-то на 1 км повыше, и там тоже вода мутная. Тогда я узнал примерное направление, откуда это может быть».
Андрей Иванчатенко рассказал, что в этот раз не поленился пройти вдоль Нерпы, чтобы узнать, на каком участке в неё поступают нечистоты.
Андрей Иванчатенко: «Там посёлок Юдино. Недалеко от посёлка есть свинокомплекс. И как раз от этого свинокомплекса идёт гидромелиоративный канал, и он весь заполнен навозной жижей. Откуда она там появилась — это уже пусть догадываются люди. Навряд ли кто-то его привёз специально. Рядом стоит свинокомплекс. Если с Юдино — вряд ли у них столько коров и свиней».
Собеседник радиостанции предполагает, что нечистоты могут поступать от «Прибалтийской мясной компании Три», которая является одним из крупнейших производителей свинины в области. Может быть, благодаря помощи Правительства региона в 2012 году «Прибалтийская мясная компания Три» запустила третью очередь своего свиноводческого комплекса в Гусевском городском округе. По уже устаревшим данным, проектная мощность агропромышленного предприятия — 10 тыс. тонн мяса в год.
Нечистоты в Нерпе связывают с деятельностью свинокомплекса и другие жители Гусевского городского округа. «Речка протекает рядом. Это свиноферма 100%», — написал под видеороликом «ВКонтакте» Андрея Иванчатенко Игорь Николаев. Такое же мнение высказал и Александр Анашкин: «Со свинарника слили, наверняка».
Свиной навоз от таких предприятий крайне опасен для окружающей среды и людей. В Европе вывозит его на поля запрещено. Каждый свинокомплекс за рубежом должен иметь внушительные сооружения по переработке навоза, поэтому рентабельность свинопроизводства там ниже. В Калининградской области производители свинины не занимаются переработкой и утилизацией навоза, они просто разбрасывают его на поля, отравляя всё вокруг. Наибольший ущерб наносится рыбе в водоёмах, куда стекает вода с полей. Калининградская природоохранная прокуратура не в состоянии навести порядок.
Журналисты радио «Русский край» связались с руководителем межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный фронт» Олегом Ивановым. Он сказал, что свинокомплекс в Юдино уже был ранее уличён в том, что разбрасывал на поля свиной навоз. На официальном сайте экологической организации сообщалось об этом в 2013 году. Тогда экологи выезжали в Юдино на основании жалоб жителей посёлка на постоянный запах свиного навоза. Как выяснилось, «причиной удушливого запаха послужили жидкие фракции свиного навоза, которые вносились на поля сельскохозяйственного назначения оросительными системами в течение двух недель. После внесения свиного навоза на поля, река, протекающая через поселок, покрылась плёнкой и приобрела все тот же неприятный запах. Прошедшие дожди смыли внесенный навоз в реку, отчего загрязнение водоема только усугубилось», — говорится на сайте.
Как рассказала тогда экологам местная жительница Зинаида, свиной навоз вносился при помощи специальной оросительной системы с территории свинокомплекса «Прибалтийской мясной компании Три» на поля, которые арендуются агрохолдингом «Долгов и К». Но после приезда в Юдино экологов поля, на которые вносился навоз, были перепаханы тракторами. Местные жители связывают это с тем, что хозяева свинофермы заметают следы внесения крайне опасных отходов на поля.
Олег Иванов, председатель калининградского регионального отделения организации «Зеленый фронт» тогда заявил, что экологи не застали сам факт внесения навоза на поля. Тем не менее, «жидкие фракции свиного навоза не являются удобрением. Это отходы третьего класса опасности. Мы считаем, что размещением отходов третьего класса опасности землям сельхозназначения в Гусевском районе был нанесен ущерб. Также во время выезда нами был зафиксирован факт проведения работ сельхозтехникой без государственных регистрационных знаков. Трактор, принадлежащий агрохолдингу „Долгов и К“ вел работы во время переоформления специального транспортного средства. Эксплуатация такой техники запрещена», — прокомментировал этот инцидент в 2013 году Олег Иванов.
Андрей Иванчатенко решил не дожидаться очередного приезда экологов в Юдино, и сам попробовал узнать, каким образом отходы поступают в Нерпу. По его словам, к реке Нерпа ведут мелиоративные каналы, один из которых с большой долей вероятности принадлежит свинокомплексу.
Андрей Иванчатенко: «Эти каналы идут и от Юдино, от свинокомплекса, ещё в чисто поле, но в одном каналы соединяются и дальше идут одним каналом в сторону леса, а через него в город и там уже впадают в Писсу. В лесу они „проходят“ Нерпу, а далее впадают в Писсу. Канал, который идёт от свинокомплекса — весь в этой навозной жиже. Другие два канала в этом месте соединения чистые. И как-то странно этот навозный канал смешивается с двумя другими. Не напрямую, а как будто из-под земли. Как будто под землёй есть специально проложенная труба. Там из-под воды получается такой некий гейзер. В том месте, где эти три канала встречаются, всё поросшее травой и на первый взгляд не видно, что они смешиваются».
В свою очередь в «Прибалтийской мясной компании Три» заявили журналисту радио «Русский край», что ни разу не слышали от местных жителей недовольств по поводу деятельности их предприятия.
Прибалтийская Мясная Компания Три: «Нам такие жалобы, честно говоря, не поступали. Я так полагаю, что жалобы должны направляться сначала в администрацию района. А оттуда сигнал должен поступать нам. Но у нас никаких сигналов не было».
Пресс-секретарь администрации Гусевского городского округа Сергей Каюков заявил журналисту «Русского края», что со свинокомплекса физически ничего не могут сливать в реку, поскольку она находится на довольно большом расстоянии от предприятия. Версию о том, что навоз могут сливать через каналы он воспринял с усмешкой.
Сергей Каюков: «Нерпа не проходит мимо свинокомплекса. Нерпа далеко от свинокомплекса километра на 1,5. У „Прибалтийской Мясной Компании Три“ закрытый цикл — они никого не впускают и не выпускают».
По словам прокурора Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры Дениса Ким, обращений по поводу загрязнения Нерпы пока в их ведомство не поступало.
Денис Ким: «В первый раз слышу. Даже жалоб не было. В последнее время ни одной.
Корреспондент: Планируется какая-то проверка теперь?
Денис Ким: Если будут обращения, то, конечно, будет. Пусть граждане нам напишут или позвонят, мы поедем».
Корреспондент: Планируется какая-то проверка теперь?
Денис Ким: Если будут обращения, то, конечно, будет. Пусть граждане нам напишут или позвонят, мы поедем».
Приходится констатировать, что жители посёлка и города Гусева, хоть и возмущаются загрязнением реки Нерпа, но не предпринимают никаких действий по наведению порядка, а ведь речь об их здоровье.
В итоге такое халатное отношение к природным ресурсам приводит к катастрофическим последствиям, ведущим к болезням и смерти людей. Промышленные и сельскохозяйственные загрязнения наносят непоправимый ущерб флоре и фауне. Вымирают целые виды рыб. Нарушается естественный биоценоз, погибают растения, животные, птицы и пресмыкающиеся. Кроме того, вспышки инфекционных заболеваний человека не редко возникают в связи с купанием в заражённых водоёмах. Также не стоит забывать, что загрязнённая вода испаряется, а затем выпадает на землю в виде осадков, отравляя экологию на несколько километров вокруг.
В 2015 году на сбросе сточных вод в речку Нерпу было поймано гусевское коммунальное предприятие ОАО «Гусев-КОС». Тогда деятельность предприятия привела к масштабному загрязнению реки, а проведенные калининградской межрайонной природоохранной и Гусевской городской прокуратурой проверки показали, что содержание отдельных вредных веществ в речке превысило норму в десятки раз. Тогда по постановлению Гусевского городского прокурора руководитель ОАО «Гусев-КОС» был привлечен к административной ответственности на 20 и 10 тысяч рублей, а к самому предприятию прокуратурой был подан иск на сумму 1,2 млн рублей.
Остаётся надеяться, что данный репортаж будет достаточным для того, чтобы природоохранная прокуратура инициировала проверку на этот раз, установила виновных в сбросе нечистот в Нерпу и привлекла их к ответственности.
Радио «Русский край»
Программа «Специальный репортаж»
Елизавета Филиппова
Программа «Специальный репортаж»
Елизавета Филиппова