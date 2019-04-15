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Информационный сайт города Гусева

Местные власти просят фиксировать факты выброса мусора в неположенных местах

15 апреля 2019, 19:22
Местные власти просят фиксировать факты выброса мусора в неположенных местах
Городская администрация благодарит всех неравнодушных граждан, которые присылали фотографии с несанкционированным скоплением мусора. Весь этот мусор будет убран в рамках месячника благоустройства.

Также, местные власти просят фиксировать факты выброса мусора в местах, не предназначенных для этого. Отснятый материал можно отправлять через официальное сообщество ВКонтакте.
мусор
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