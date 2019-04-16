Конкурсным агентством Калининградской области объявлен электронный аукцион для определения подрядчика на выполнение работ по строительству газопровода пятой очереди к жилым домам в Гусеве.
Протяженность газовых сетей данного объекта составит 8,7 км. Будут газифицированы 134 дома, которые не вошли в 1-4 очереди.
Максимальная цена контракта составляет 21 251 810 рублей. Аукцион состоится 6 мая.
Объявлен аукцион на строительство в Гусеве газопровода пятой очереди
16 апреля 2019, 11:22
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